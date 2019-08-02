Эксперты туристического рынка напомнили о том, чего не стоит брать на отдых за границу. Большинство стран запрещают ввозить наркотические и токсические вещества, оружие. Под запретом радиоактивные материалы и некоторые виды лекарств. Китай, США, Канада и Новая Зеландия не пускают в страну мясные изделия. В этих странах на таможне отберут не только колбасу, но и домашние котлеты. Италия не пропустит через границу кондитерские изделия: зефир или шоколадные конфеты. В страны Евросоюза запрещено ввозить любые молочные продукты. Не стоит пытаться ввезти алкоголь на Мальдивы - на таможне его отберут. С электронными сигаретами, аналогами и кальянами не пустят в Таиланд. В ОАЭ не стоит везти с собой игральные карты или домино. Азартные игры запрещены законами многих исламских стран.

Какие предметы, вещи или продукты лучше выложить из багажа, отправляясь отдыхать за границу, в студии телеканала "МИР 24" рассказал директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

- Все туристы знают, что большинство стран запрещает ввоз оружия, наркотических и токсичных веществ. Но в неприятной ситуации можно оказаться даже из-за обычной колбасы. В каких странах действуют жесткие запреты на ввоз животноводческой продукции?

Александр Осауленко: Ограничение на провоз продуктов первичной пищевой обработки есть во многих странах, в том числе, и в России. Есть ограничения и для консервированных продуктов питания. Во всех странах свои санитарно-эпидемиологические нормы, поэтому надо внимательно изучить требования страны, в которую вы собираетесь отправиться. Например, в Китае и Южной Корее на границе у туриста заберут мясную продукцию.

Много ограничений есть на лекарственные препараты. В некоторых странах надо показать рецепт врача определенного образца, а где-то и это не поможет.

Во многие страны нельзя провозить фрукты, поскольку они содержат семена. Некоторые фрукты в принципе нельзя провозить на самолете. Например, дуриан, который славится своим резким неприятным запахом. В некоторых странах есть запрет на ввоз шоколадной продукции, но это делается скорее в интересах защиты собственного рынка.

- А как насчет молочной продукции?

Александр Осауленко: Ограничения действуют, поскольку это скоропортящийся продукт, а кисломолочные продукты и вовсе содержат бактерии. У Евросоюза есть свои правила, но каждая страна может дополнительно ввести и свои, еще более жесткие требования.

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