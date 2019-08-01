Умеренное употребление горького шоколада существенно снижает риск развития депрессии. К такому выводу пришла группа британских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщила газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона провели опрос, в котором приняли участие более 13 тыс. человек. Основное внимание эксперты сосредоточили на выявлении зависимости между потреблением шоколада и возникновением депрессии. Для этого добровольцам задавали вопросы о количестве и видах съедаемого ими сладкого и их эмоциональном состоянии. При этом ученые также учитывали такие факторы, как уровень физической активности и наличие вредных привычек, в частности, курения.

Результаты показали, что любители горького шоколада были гораздо менее склонны к депрессии, чем лица, которые полностью отказывались от данного продукта. Так, люди, которые в течение двух дней употребляли горький шоколад, на 70% реже испытывали признаки этого заболевания. Кроме того, у четверти участников, которые регулярно съедали от 104 до 454 г сладости, вероятность развития депрессии снижалась на 58% по сравнению с лицами, не включавшими шоколад в свой рацион. При этом, как подчеркивают ученые, подобный эффект оказывал лишь шоколад с высоким содержанием какао.

"Существует ряд механизмов, благодаря которым потребление шоколада может предотвратить возникновение депрессии или уменьшить ее проявления", - отмечают исследователи. Весь секрет, по их словам, заключается в том, что в состав горького шоколада входят особые ингредиенты, оказывающие определенное воздействие на психику человека. "Шоколад содержит ряд психоактивных веществ, в том числе аналогичных анандамиду - нейромедиатору, блокирующему чувство боли, и несколько эндогенных биогенных аминов, которые, в свою очередь, включают фенилэтиламин - соединение, играющее важную роль в регуляции настроения", - заключают ученые. Более того, горький шоколад богат антиоксидантами, уменьшающими воспаления в организме, наличие которых, по мнению экспертов, также напрямую связано с появлением стресса и чувства беспокойства.

Ранее польские ученые обнаружили, что темный шоколад, являющийся богатым источником магния, цинка и других важных микроэлементов, и красное вино - источник ресвератрола (полезного антиоксиданта) оказывают благотворное влияние на здоровье человека. Таким образом употребление продуктов, обладающих противовоспалительными свойствами, как указывают эксперты, снижает вероятность преждевременной смерти на 18%, а их включение в ежедневный рацион уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 20%, а от рака - на 13%.

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