В Большом тихоокеанском мусорном пятне построят небоскреб, который будет перерабатывать отходы и очищать воду, передает Day.Az со ссылкой на Вести .

Проект был разработан американским архитектором Хонглином Ли. Сооружение получило название Filtration, пишет журнал DisignBoom. Небоскреб представляет собой сборную модульную конструкцию, по форме напоминающую маяк и украшенную декоративной подсветкой.

В верхнем отсеке здания воды будет проходить через фильтры, которые очистят ее от мусора, и сбрасываться обратно в океан.

Большое тихоокеанское мусорное пятно расположено на севере Тихого океана, пластик и другой мусор приносит сюда из-за направления Северо-Тихоокеанской системы течений. В мае 2019 года в районе пятна было выловлено порядка 40 тонн мусора антропогенного происхождения.