Многие хотят не только отдохнуть на море, но и подлечиться. Не зря существует талассотерапия - лечение морем. Вода в море по составу схожа с плазмой крови человека, поэтому она может проникать через поры кожи в кровь, обогащая организм минералами. О целебной силе морской воды ходят легенды... Рассмотрим семь популярных мифов о пользе пребывания в море.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Миф 1. Купаться как можно дольше

Идеальное время пребывания в морской воде - 10-15 минут. Это достаточное время для запуска в организме процесса водно-солевого обмена. Если находиться в море дольше, повышается риск переохладиться и простудиться. Дело в том, что соленая вода поглощает больше тепла, чем пресная.

Миф 2. Чем морская вода теплее, тем лучше

Для здоровья полезно купание в морской воде температурой 20-24 градуса со знаком плюс. Обязательные условия талассотерапии - перепад температур и физическая активность, которая увеличивается в прохладной воде. Однако при каждом заболевании нужна морская вода определенной температуры. При лишнем весе рекомендуется прохладная вода, которая стимулирует обменные процессы. Не очень теплая вода замедляет ритм сердечных сокращений, а теплая, наоборот, учащает. Стоит помнить, что в морской воде, температура которой достигает более 24 градусов тепла, начинают активно размножаться вредные микроорганизмы.

Миф 3. Не смывать воду после купания

Есть расхожее мнение, что после купания в море не нужно смывать воду - морская соль, которая останется на вашей коже, продолжит оздоровление. Действие этой воды и правда продолжается еще около 20-30 минут после выхода из моря. Но клетки организма во время плавания выделяют токсины, которые лучше смыть. Если на коже есть язвочки и ранки, морская соль может разъесть их и вызвать заболевание кожи - дерматоз. Также не все моря могут похвастаться идеальной чистотой воды, особенно, если вы купаетесь на городском пляже, где много людей.

Морская вода сушит волосы, делает их более женскими. Если ваши волосы окрашены, лучше их не мочить, либо обязательно мыть после купания в море. Морские соли принесут пользу лишь обладательницам жирных корней.

Миф 4. В морской воде нет чистого йода

Морская вода содержит йодид брома, который используется для лечения нервной системы. Вещество содержится в морской воде в оптимальной концентрации, поэтому купания в море могут успокоить даже самого раздраженного жителя мегаполиса. А страдающим заболеваниями щитовидной железы во время отдыха на побережье стоит принимать назначенные врачом препараты.

Миф 5. Лечить носоглотку морской водой

И миф, и правда. С одной стороны - морская вода - неблагоприятная среда для вредных бактерий; в ней содержатся компоненты, которые имеют антисептическое и антибактериальное действие. Теоретически, полоскание носоглотки морской водой должно помочь при воспалительных заболеваниях. Но в портах и местах большого скопления людей вода в море настолько загрязнена, что полоскание, избавив от одних микробов, может "насытить" организм более опасными вирусами. Самая чистая морская вода - на глубине более двух метров, вдали от берега.

Миф 6. Бассейны с морской водой и ванны с морской солью - аналог купания в море

Вне естественной среды морская вода сохраняет свои полезные свойства не более 24 часов. Получается, полезными купания в морской воде в бассейне могут быть лишь в том случае, если в нем меняют воду каждый день. К тому же воду в бассейнах обычно хлорируют, что убивает многие полезные свойства морской воды. Пока ни одна лаборатория в мире не может изготовить морскую воду, которая бы полностью воспроизвела ее состояние в природе.

Миф 7. Чем больше соли, тем море полезнее

Не совсем так. Высокая концентрация соли необходима лишь для лечения определенных недугов. Например, купание в мертвом море показано пациентам с серьезными кожными заболеваниями. Полезным для всех будет море с низкой соленостью около 18−20 милиграмм на литр. К таким морям относятся в том числе Черное и Азовское.

В любом случае, для лечения определенных заболеваний стоит отправляться в прибрежные санатории, где используются методики, которые были разработаны для такой терапии. Не стоит ждать быстрого исцеления, ведь обычно для лечения требуется более трех недель. Если у вас всего 10 дней на море, просто отдыхайте и получайте удовольствие!

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