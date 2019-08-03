О граненом стакане из СССР ходят легенды. Он уже стал своеобразным символом Советского союза, и его узнают точно так же, как олимпийского медведя или Чебурашку.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Некоторые специалисты признали стакан неофициальным культурным знаком советской эпохи, который стал символом чего-то общего и объединяющего.

Ходили слухи, что дизайн стакана разработал сам Малевич, но это неправда. На самом деле эту посуду придумали еще во времена Российской империи, но в том виде, в котором его все помнят, создали действительно в СССР.

Первый граненый стакан выплавили 11 сентября 1943 года на стекольном заводе в городе Гусь-Хрустальный. Автором дизайна стала скульптор Вера Мухина. Она также создала еще один символ советской эпохи - монумент "Рабочий и колхозница". Однако, документальных подтверждений этому нет. По одной из версий, она могла увидеть наброски другого инженера Николая Славянова, когда находилась на Урале в эвакуации. Мужчина предлагал сделать точно такой же сосуд, только металлический.

Есть версия, что количество граней было сделано по количеству республик СССР, но, вероятнее всего, это не так. На самом деле стаканы могли делать по 10,12,14, 18 и 20 граней. Главное было в четном количестве. Однако, самым популярным стал стакан с 16 гранями, так как его было экономически выгоднее производить.

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