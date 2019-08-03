Неизвестно, где живет эта юная особа, случайно ставшая автором видеоролика, который заинтересовал всех любителей пощекотать себе нервы, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Главная героиня кадров вовсе не собиралась снимать что-то паранормальное, она всего лишь хотела станцевать перед видеокамерой.

Однако, позади танцовщицы мы видим дверной проём, через который в какой-то момент резво пробежала полуразмытая тёмная фигура. Эксперты считают, что это не технический сбой видеокамеры, так что незнакомка, сама того не зная, всё это время делила дом с призраком.

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