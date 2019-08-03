https://news.day.az/unusual/1144056.html Привидение пробежалось позади танцующей девушки - ВИДЕО
Привидение пробежалось позади танцующей девушки - ВИДЕО
Неизвестно, где живет эта юная особа, случайно ставшая автором видеоролика, который заинтересовал всех любителей пощекотать себе нервы, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Главная героиня кадров вовсе не собиралась снимать что-то паранормальное, она всего лишь хотела станцевать перед видеокамерой.
Однако, позади танцовщицы мы видим дверной проём, через который в какой-то момент резво пробежала полуразмытая тёмная фигура. Эксперты считают, что это не технический сбой видеокамеры, так что незнакомка, сама того не зная, всё это время делила дом с призраком.
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