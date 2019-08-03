Кадры, снятые жителями Австралии, показывают нам оленей, пришедших к жилому дому, чтобы утолить голод из кормушки.

Быстро выяснилось, что кормушку защищают "грозные охранники". Собаки подняли лай, и если двое оленей решили не связываться с созданиями, производящими такой шум, то третьему было абсолютно всё равно - он угощался, лишь время от времени делая выпад в сторону своих неприятелей и повергая их в ужас, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Владельцы собак рассказали, что их любимцы Купер и Сэмми с щенячьего возраста видят оленей, так что на видео запечатлена вовсе не война, а скорее, игра.

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