Если на сегодня вы не успели запланировать никаких важных дел, то и правильно: гороскоп на этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Звезды сегодня будут настраивать на мечтательный лад, пробуждая фантазию и отвлекая внимание. Сосредоточится на рабочих моментах в таком состоянии будет сложно, а совершить ошибку - пара пустяков. Зато этот день идеален для общения и приятных знакомств. Сегодня даже самые простые житейские радости - прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда - могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!

Овен

Сегодня Овен будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Овна, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над "i"?

Телец

Сегодня попытки взвалить на Тельца любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Телец будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато сегодня у Тельца настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Сегодня Близнецы не склонны переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне могут замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.

Рак

Сегодня все мысли и планы Рака будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Ракам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

Лев

Сегодняшний день обещает пройти у Льва достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Льву просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется. Но не сегодня.

Дева

Сегодня в душе у Девы будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ей захочется быть сдержанной, с другой же - вряд ли это получится. Если Дева не хочет, чтобы у котла в ее душе сорвало крышку, то ей не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Сегодня Деве лучше сразу сказать человеку в глаза все, что она о нем думает, чем пытаться замять ситуацию.

Весы

Сегодня звезды гороскопа будут склонять Весы бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Весы и будут находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же они могут с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.

Скорпион

Сегодня Скорпиону будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится - чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно сегодня посоветовать Скорпиону, - это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!

Стрелец

Сегодня в душе у Стрельца романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках сегодня ни витал Стрелец, где-то в глубине его мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшемуся Стрельцу наделать больших глупостей.

Козерог

Сегодня у Козерога есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Козерога апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

Водолей

Сегодня Водолея будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: "надо было сделать иначе" и "сам виноват". Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

Рыбы

Сегодня в душе у Рыб проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Рыбы рискуют провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке им следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок сегодня вряд ли получится.

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