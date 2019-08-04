К страшным сновидениям все люди относятся по-разному. Некоторым нравится так заряжаться адреналином и с удовольствием рассказывать друзьям о произошедших с ними событиях. Другие, напротив, боятся снов, в которых они видят жуткие сюжеты. Люди стремятся растолковать свои сновидения, обращаясь к специальным книгам.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Как бы вы не относились к снам, следует быть к ним внимательнее, чтобы не упустить важные моменты.

Предупреждение

В некоторых сонниках говорится, что умершие люди во снах предупреждают родных об опасностях или важных событиях. Если они пытаются заговорить с вами, их не стоит отталкивать. Прислушайтесь к словам и попытайтесь разобраться в их значениях.

Когда во сне вы видите покойного отца, вам следует опасаться врагов, которые могут находиться в близком окружении. Будьте готовы и к неудачам, которые могут произойти вскоре. Приходящая во сне покойная мама, может быть предзнаменованием серьезной болезни. Умершие друзья или братья говорят о том, что кому-то из близких может потребоваться ваша помощь.

Изменения в жизни

Если во сне доводится видеть умерших близких людей живыми, вас ждут большие перемены в жизни. В сонниках обычно называют их вестниками судьбы. Возможно, в вашей жизни вскоре появятся новые любовные отношения или вы смените работу.

Воспоминания

Сны часто являются проявлением мыслей человека. Они могут напоминать о личностях, от общения с которыми вы получали удовольствие в реальной жизни или пытались избежать, а затем их не стало. Иногда мертвые пытаются сообщить о невыполненных обещаниях или клятвах, которые были даны при их жизни. К словам умерших стоит прислушаться и постараться сделать то, что они просят.

Известия

Когда во сне вы видите живого человека умершим, вы можете вскоре с ним поссориться. Сходите к нему в гости и постарайтесь быть с ним более внимательным.

Самым лучшим предзнаменованием считается видеть умерших людей во сне живыми и радостными, обниматься с ними. Эти сны сулят долгую и счастливую жизнь.

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