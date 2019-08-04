У криминальных авторитетов действительно есть "воровской закон", где прописаны постулаты, действующие для всех членов этого мира. Эти правила и нормы поведения действовали в СССР и постсоветской России.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Когда в 30-х годах прошлого века преступники начали собираться в небольшие группы, появился особый кодекс поведения, который регулировал жизнь как группировок, так и отдельных бандитов.

Всего в воровском законе шесть главных положений, которые преступник, живущий "по понятиям", обязан выполнять. Они должны поддерживать "воровскую идею", быть честными со всеми "своими", привлекать в группировки новых членов, а также устанавливать власть в ИТУ и СИЗО. Члены преступных группировок не должны сотрудничать с властью, а также заниматься политической деятельностью.

Из всего этого вытекают и другие положения, которые регулируют жизнь в местах лишения свободы, а также поведение при аресте. В 90-х годах у воровского закона осталось всего три положения: не доносить, не воровать у "своих" и отдавать долю в "общак".

В случае, если преступник нарушал кодекс, были предусмотрены наказания. Ему могли дать публичную пощечину или понизить до самого низшего ранга.

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