Как ни крути, но идеальным ничего не бывает, но мечтать же не вредно, тем более, если никто не запрещает. Какой же представляют свою жизнь знаки зодиака?

Овен

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, Овен хочет в своей жизни всего лишь активно развивающийся бизнес в каждом городе, идеальное тело, которому бы завидовали женщины и хотели мужчины, любовь до гроба с принцем на белом коне и парочку десятков молодых любовников с ангельской внешностью. Нет, у Овна ничего не треснет. Единственное, у кого что-то и должно треснуть, так это прелестные лица соседей. Бомбанет их от большой любви к Овну, конечно же.

Телец

Идеальная жизнь для Тельца - это жизнь в уютной маленькой квартирке с пятью комнатами, домашним кинотеатром, рабочим кабинетом, двумя уборными, золотыми унитазами, мебелью из красного дуба, личным поваром, консьержем и индивидуальным лифтом. Ну разве это много?

Близнецы

У Близнецов в жизни все уже идеально, не хватает только свободных ушей, чтобы лить туда побольше историй, невинных душ, которых можно соблазнить и переманить на свою темную сторону и беззащитных психопатов, которые смогут понять внутренний мир Близнецов и при этом не выйдут в окно, заливаясь смехом.

Рак

Идеально для Рака - это когда все тебя любят, хвалят, жалеют и готовы скушать абсолютно все, что приготовишь. Да, готовит она отменно, но это в том случае, если она встала с той самой счастливой ноги, а если вы ее ненароком обидели, то хрустеть сегодня вечером вместо жареной картошки будете давно почившими тараканами.

Львица

Тут ничего секретного - Львицы хотят метафорическую корону заменить на физическую. И чтобы на ней было там много бриллиантов, что мимо проходящие слепли раз и навсегда. Вот. А еще идеально каждому неугодному голову с плеч снимать, чтобы глупостей о незаслуженном троне лишний раз не говорили.

Дева

Дева в этой жизни хочет только одного - чтобы все, наконец, поумнели. Чтобы некого было уму-разуму научать. Ой, да кого мы обманываем? Таким умным, как Дева, даже Эйнштейн не был. Поэтому накрылась тазом идеальная жизнь Девы, как, собственно, ее адекватное отношение к умственным способностям окружающих.

Весы

Идеальная жизнь для Весов - жесткий тоталитаризм, где свобода выбора - это шутка, над которой нельзя смеяться. Только править всем этим должны еноты, чтобы одновременно было и красиво, и чисто, и мило. Нам же кажется, что Весам для идеальной жизни нужен исключительно психотерапевт.

Скорпион

Мы не будем говорить, что Скорпион мечтает о зомби-апокалипсисе, о межпланетной войне, об огромном астероиде, надвигающемся на Землю, мы просто скажем, что для Скорпиона идеально тотальное одиночества, среди бездыханных тел своих друзей и подруг. Весело, правда же?

Стрелец

Для Стрельца идеальная жизнь та, где не нужно работать, чтобы получать деньги. Они просто сами появляются в твоем бумажнике, ой, просим прощения - в твоей спортивной сумке. А еще было бы неплохо, если бы отменили визы, а вместо голубей по небу летали Единороги - но это так, прихоть.

Козерог

Неожиданно! Козерог хочет поработить человечество. Хочет, чтобы все подчинялись его святейшеству, кушали только здоровые продукты, мыли попу по расписанию и не трепались зря, а больше работали. Покорно и самозабвенно.

Водолей

Для Водолея же идеальная жизнь - быть супергероем, бороться с плохими парнями, спасать всех и вся от злодеев. В реальной же жизни Водолей может спасти только себя от рутины или подруг от алкоголизма.

Рыбы

Идеальная жизнь Рыбок - богемная. Петь, плясать, читать стихи, много пить, общепринятые законы отрицать, с восходом солнца засыпать и знакомиться с такими же маргиналами, как они сами. Эх...всем бы нам такую жизнь.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!