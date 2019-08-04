Считается, что если человек не носит кольцо, значит, он либо свободен, либо пытается скрыть, что состоит в браке. Однако так было не всегда. Например, в 1930-х годах в Советском Союзе мало у кого вообще можно было увидеть на пальце обручальное кольцо - его ношение воспринималось как "буржуазный пережиток".

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

"Красные свадьбы"

До революции религия пронизывала весь бытовой уклад подданных царя. От официального церковного брака не могли отказаться даже Ленин и Крупская. В церкви села Шушенское они послушно надели друг другу на пальцы обручальные кольца из меди, которые смастерил ссыльный Оскар Энгерт. Но, придя к власти, большевики объявили войну русской свадебной традиции.

"Нас не поп скрепляет тарабарящий", - заявлял "пролетарский" поэт Владимир Маяковский, призывая к новым отношениям между мужчиной и женщиной.

Сам поэт, конечно, мог довольствоваться странной ролью "третьего" в семье Лили и Осипа Бриков (которых в 1912 году сочетал браком московский раввин). Однако совсем обойтись без обряда бракосочетания не могли даже коммунисты. В эпоху НЭПа комсомольцы на местах придумывали различные формы "красных свадеб". На смену "мещанским" застольям пришли довольно унылые с сегодняшней точки зрения посиделки, на которые даже не приглашали родителей жениха и невесты. Молодёжь пела революционные песни и зачитывала отрывки из книг. Предварительно, конечно, следовало расписаться. Но и в отделах ЗАГСа в первые десятилетия после революции торжественностью и не пахло.

"Ни кольца, ни подвенечное платье, ни фата, ни особый наряд жениха, ни свадебное застолье не являлись обязательными признаками официальной церемонии бракосочетания", - пишет исследователь Наталья Лебина в книге "Советская повседневность: нормы и аномалии".

Без колец

К концу 1920-х годов обручальные кольца стали восприниматься как нежелательные пережитки прошлого. Комсомольские вожаки зорко следили, чтобы члены ячеек не венчались в церквях. В народе ходили такие частушки:

"Мать венчать меня хотела

По-старинке с кольцами.

По-другому вышло дело

В клубе с комсомольцами".

Вслед за молодёжью кольца стали снимать и люди зрелого возраста.

"Я перестала носить обручальное кольцо, ибо мой начальник, комендант завода, Поляков, неоднократно намекал мне, что это "буржуазные предрассудки", - вспоминала литературовед Елена Скрябина.

Одна из причин заключалась в том, что выставлять напоказ ювелирные изделия стало попросту опасно. В эпоху индустриализации ради пополнения бюджета власти не гнушались изъятием ювелирных изделий у населения. Людей арестовывали и сажали в "парилку" - битком набитое помещение. Не выдерживая такой обстановки, граждане "добровольно" отдавали любые ценности из золота и серебра, вплоть до нательных крестов.

Фактический запрет на обручальные кольца продлился сравнительно недолго. Во второй половине 1930-х годов большевики отошли от "либеральных" воззрений на межполовые отношения вроде "теории стакана воды". Возобладало отношение к официальному браку как к норме жизни.

"Возврат" свадеб

Долгое время у властей "не доходили руки" до создания полноценного советского свадебного обряда. Во время войны регистрация браков часто осуществлялась впопыхах. Ситуация изменилась в спокойные годы хрущевской "оттепели". Этому способствовала и реформа ЗАГСов.

До 1956 года эти отделы располагались в подвалах органов МВД, и их сотрудники носили погоны. В новых Дворцах бракосочетаний церемония вступления в брак стала больше похожа на обряд венчания - с обменом обручальными кольцами, как "символами супружеской верности", торжественными речами ведущих и музыкой. Невесты стали надевать свадебные платья с фатой.

"Образцовой свадьбой" государственного уровня, широко освещавшейся в СМИ, можно считать бракосочетание космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, на котором присутствовали Гагарин и Хрущев. Впрочем, цель у коммунистов была всё та же - отвадить народ от церкви, предложив что-то максимально похожее взамен. Это им вполне удалось: в крупных епархиях РПЦ в середине 1960-х годов проводилось уже не больше нескольких десятков венчаний ежегодно.

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