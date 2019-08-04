Гороскоп на неделю, 4-10 августа 2019 года, предусматривает, что напряженная полоса позади, неделя будет наполнена очень удачными событиями, везение будет сопутствовать всем, кто активно действует, проявляет мудрость, великодушие, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Все самое хорошее придет из прошлого и поможет урегулировать разные проблемы, открыв двери в радужное будущее.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Овнов

Не стоит зацикливаться на разных проблемах, сейчас для вас жизнь - это яркое шоу, пляшите под ее аккомпанемент, на ходу меняйте "маски", репертуар, чтобы все восторгались и были довольны.

Артистизм, творчество, любовь и романтика преобразят вас, живите с праздником в сердце и делайте всех, кого послала судьба, счастливыми. Быть рядом с вами - сплошное удовольствие, энергия фонтанирует, окрыляя людей на разнообразные подвиги, пробуждая от чувственной спячки, вдохновляя к жизни бедолаг, которые пали духом.

Если что-то не хочется, но надо, придется покориться, вопреки внутреннему противодействию. Выполняйте чужие желания и не ропщите.

Следует придерживаться высокоморальных стандартов поведения, не нарушать духовных и юридических законов, а также опекать семейный очаг, это - залог успешного духовного развития.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Тельцов

Вам предназначено свить по вкусу уютное и красивое семейное гнездо, которое станет надежной обителью, и где будете чувствовать себя королевой, берегиней дома, которую родные боготворят.

Объединитесь с домочадцами и организовано займитесь семейным благоустройством. Денег не жалейте, в доме все должно быть эстетично, изысканно, с размахом.

Устраивайте семейные торжества, приглашайте гостей. Эмоциональные страсти держите под контролем, что застрахует от конфликтов, с благоверными вы одно целое и точка. Умело распределяйте бюджет, все ресурсы в общий котел.

Самобразование является первоочередной задачей, проявляйте всестороннюю заинтересованность окружающим миром, удовлетворяя интеллектуальный голод, отыскивайте в интернете нужную себя информацию.

Учитесь формировать и озвучивать на публике личное мнение, оно нынче самое правильное, у чужое, наоборот, сбивает с истинного пути. Танцевать под дудку сторонних советов нельзя.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Близнецов

Благодаря интеллектуальному обаянию, высокой эрудиции, природным талантам вам подвластны все вершины. Будьте везде инициативными, завязывайте интересные знакомства. Общение с людьми высокой духовной культуры, яркими, неординарными - процедура увлекательная и интересная, которая обогащает мировоззрение, способствует укреплению делового сотрудничества.

Любознательность сейчас является фундаментальным источником мотивации к действиям, заряжает энтузиазмом, превозносит дух, толкая на масштабные дела. Но учтите, вы обязаны следовать только собственным глубинным желаниям, если что-то претит, не хочется делать, мгновенно тормозите, чтобы не перейти красную черту. Прессинг чужих требований, запросов разрушителен. Нельзя насиловать себя, идя на уступки.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Раков

У вас расцвет: энергопотенциал зашкаливает, эмоции кипят, "хочу" все и сейчас - рулит. Живите на полную катушку, оптимально согласовывая желания с возможностями. В прибыльной сфере - высокая динамика, коллеги и покровители (работодатели) из влиятельных кругов сейчас "работают" на ваш кошелек и реализацию замыслов, поэтому пользуйтесь мудро этим капиталом. Ведь вы - незаменимый специалист широкого профиля на вес золота, в трудовом коллективе, проявляйте смелость, инициативность, не позволяйте собою манипулировать.

Если возникли разногласия, конфликты, - это на самом деле сигнал к действиям, уступки, дезертирство - противопоказаны. Ваша задача не выбрасывать белый флаг ради сохранения мира и согласия, а отстоять себя, свои позиции и победить конкурента, недруга, соперника.

Ибо Раков, которых нокаутировали, ждет деградация. Учитесь принимать в сложных ситуациях самостоятельные кардинальные решения и нести за это серьезную ответственность.

Лев (23 июля - 21 августа)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Львов

Процесс внутренней трансформации в успешном разгаре, измените к лучшему себя - преобразуется окружающий мир. Сейчас нужно избавляться от плохих привычек, всевозможных зависимостей, чтобы стать образцом добродетели для окружающих, восстановить утраченный жизненный ресурс.

Если вам, капризулям что-то неудобно, значит мир воспринимается через искаженную призму претензий и порицаний. Никто в этом не виноват кроме гордыни, которая паразитирует в душевных пенатах. И ее следует изгнать.

Хронические болезни, плохое самочувствие, - это знак, что тянете большой груз обязанностей, много через силу трудитесь.

Не бойтесь потерять работу к которой прикипели ради денег. Больше отдыхайте (пора в отпуск), развлекайтесь и влюбляйтесь. Сейчас идет снятие стрессового напряжения, накопленного за многие годы, дайте ему выйти. Поэтому любые мероприятия (йога, релакс на природе), которые вас расслабляют, несут наслаждение, очень полезны.

Дева (24 августа - 22 сентября)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Дев

Идет отработка долгов через события из прошлого, подсознание выдает "на-гора" информацию, которую вы похоронили ( к примеру, затаили на кого-то обиду или любовь ). Но это - не так. На самом деле, ее нужно пропустить осознано через сердце. Поэтому случайных людей, в вашем поле не будет - только те, кто нуждается в благотворительной помощи и ждет вашей милостыни.

Смиренно все воспринимайте, никого не осуждая, ведь надо сначала вынуть бревно из собственного глаза, осознать допущенные за год ошибки и покаяться, избавиться от самообманов, заблуждений. Тогда наступит прозрение.

Сделали добро (не обязательно материальное), почувствовали облегчение в душе, - значит все отлично. Опирайтесь на родных, тогда в доме воцарится благостная идиллия, Личная жизнь наполнится счастьем и радостью.

Друзей берегите, это ваш транслятор удачи, и сами в роли друга проявляйте максимум верности и благородства. Созвучие убеждений - вот ваш магнит.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Весов

Без гармоничного коллектива, верных друзей, духовных союзников вы, - как рыба без воды. Планка запросов - высокая. Впрочем, привлечь такое сказочное богатство не просто: подобное притягивает подобное.

Итак, трудитесь над собой, совершенствуйтесь, тогда покровительственное плечо подставят те, кто отвечает личному развитию, с кем можно вести продуктивную деятельность. И не скупитесь, сорите ради друзей деньгами, даже если "жаба давит". Так надо. Это влияет на карьерное продвижение, профессиональный рост, статус в социуме, что нынче является судьбоносной задачей. У каждого своя амплитуда взлета.

Если личная жизнь зашла в тупик, в семье вам плохо, глобальные планы рухнули, ищите дело, где сможете реализовать свое предназначение.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Скорпионов

В карьере, бизнесе, материальном обогащение грядет триумфальный взлет, вы выруливаете на пиковую вершину, о которой долго мечтали. Если следуете творческому призыву, выбранная профессия соответствует честолюбивым устремлениям, боритесь за место под солнцем. Следует ставить перед собой высокую благородную цель и уверенно идти к ней, используя багаж деловых навыков, высшее образование. Если обстоятельства требую новых знаний, обязательно учитесь, повышайте уровень квалификации, грызите гранит науки, осваивайте инновационные технологи. Мосты сотрудничества на без этого не построить.

Ориентируйтесь на чужие советы, подсказки, там зерна истины. И не навязывайте окружающим собственные убеждения. Личное поведение нынче под микроскопом публики, оно должно быть безупречным, контролируйте каждый шаг, сказанное слово, чтобы не навредить репутации.

Вертикаль "родители-дети", "начальник-подчиненный". "муж-жена" прежде всего требует переформатирования.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Стрельцов

Смело выходите на публичную арену, рекламируйте свои достижения, таланты, "раскрутка" имиджа пройдет на ура. Популярность возрастет. Вы харизматичны, влиятельны, удачливы и люди таких боготворят, готовы подчиняться, идти в огонь и воду.

Главное - укротить шкурные интересы, не идти на поводу эгоистических запросов, отдав бразды правления желаниям партнеров. Они обладают плодотворными ресурсами. Пускай их "хочу" правит балом, тогда и вы не обеднеете. Сейчас выигрывают те, кто в совместных делах помогает реализовать чужие запросы, идя на риск.

Не завидуйте, а радуйтесь достижениям партнеров, конкурентов, соперников. Любые психологические стрессы в этом году - на благо и несут целительную силу.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Козерогов

Не командуйте, избегайте рекламы, сила ваша глубинная, и ее чувствуют люди. Забудьте о покое и нырните в поток экстремальных ситуаций, где предстоит искоренить страх, пройти духовную трансформацию и возродиться доблестным героем на новом уровне. Умертвить эгоистические инстинкты и дать ростки эволюционным добродетелям, создав гармоничный супружеский союз, основанный на родственных идеалах, сексуальной идиллии, общих материальных интересах и альтруистической заботе друг о друге.

При решении деловых вопросов, идите навстречу требованиям деловых партнеров, ибо сила на их стороне. Они рулят, определяют вектор действий, задают тон отношениям

Тайный фронт бытия тоже в активной фазе, впрочем, сокровенным делитесь только с доверенными лицами. И не ссорьтесь из-за денег с друзями. Многим предстоит получить наследство.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Водолеев

Вы находитесь в эпицентре событий, избегайте автономных действий, сила и удача нынче в трудолюбии, надежном сплоченном коллективе, пламенных партнерах. Одна ласточка весны не делает. Объединяйтесь с опытными деловыми компаньонами, подбирайте квалифицированных специалистов. Если правильно определитесь с кем идти дальше в одной трудовой упряжке. - привлечете партнеров и союзников, которые соответствуют вашему уровню. Значит, все впоследствии сложится замечательно. Против начальства не бунтуйте, терпение и труд все перетрут. Избегайте саботажа, тот, кто прячется, увиливает от работы, ломает сук, на котором сидит. Болезни также уйдут от тех, кто пашет на совесть.

Безработным совет: соглашайтесь на любое дело, ибо ища престижное место, перспективную должность, вы упускаете драгоценное время. Судьба вас экзаменует в роли подчиненного мастера на все руки. Благотворительности избегайте, гоните прочь "шаровиков", любой труд должен справедливо оплачиваться. У супружеских пар - "терки", обусловленные перезагрузкой отношений.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на неделю 4-10 августа 2019 года для Рыбы

Если вы желанны и востребованы - это прекрасно, но ни в коем случае не навязывайте свои услуги, с радостью помогайте только когда просят. При этом требуйте эквивалентную бартерную плату. Жертвы противопоказаны, неблагодарных людей обходите стороной.

Только таким образом ваша энергия умножается, здоровье улучшается.

Если возникнут проблемы в работе, включайте генератор творческого энтузиазма, охотно беритесь за новые трудовые обязательства.

Ваша задача - стать не только специалистом широкого профиля, любящим свое дело, но и реализовать профессиональное призвание, получить хорошую должность, а также получать творческий "кайф" во время трудового процесса.

Созрели сменить работу, - ищите, фортуна к вам благоволит.

С друзями не конфликтуйте, если между вами возникла стена, нет взаимопонимания, значит отношения себя отжили, нужны новые увлечения для подогрева взаимного интереса.

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