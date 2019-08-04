Сувениры из Баку такие же яркие и колоритные, как и сам Азербайджан. Романтики и эстеты покупают украшения и шелковые платки, гурманы наслаждаются выбором пахлавы и насыщенного высокогорного чая, мало кто проходит мимо изделий ковроткачества.

В лавочках и антикварных бутиках, затерянных на улицах Старого города (Ичеришехер), покупателей ждут этнические поделки, сувенирное оружие, медная чеканная посуда и хрустальные армуды. И каждый продавец готов предложить свой товар по невысокой цене - главное суметь остановиться прежде, чем опустеет кошелек!

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ по мотивам публикации на www.tonkosti.ru предлагает обзор подарков из Азербайджана, которые никого не оставят равнодушными.

Ковры и ковровые изделия

Национальная гордость Азербайджана и самый дорогой подарок из Баку - ковер. "Традиционное искусство тканья азербайджанских ковров в Азербайджане" внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Стоимость изделия зависит от размеров, сложности переплетения, использованных материалов, наличия ворса. Цена на наиболее дорогостоящие ковры может начинаться от 3 000 манатов. Лучшие ковры и паласы предлагают в лавочках Старого Баку, на Торговой улице и в магазинах в районе Девичьей башни.

Ковры продают повсюду, причем торговцы весьма оригинально их демонстрируют - расстилают прямо под ногами прохожих, не смущаясь уличной грязи. И неудивительно: считается, что качественный товар не пострадает ни от пыли, ни от обуви потенциальных покупателей.

Чтобы приобрести действительно стоящую вещь, перед покупкой можно посетить Азербайджанский музей ковра. Его смотрители открывают некоторые секреты ковроткачества и учат отличать брендовые изделия, славящиеся на вес мир, от банальных подделок.

Если классический ковер оказался слишком дорогим и неудобным подарком, можно приобрести небольшой "чайный" коврик - подставку под сервиз. Такие изделия не менее красивы, но гораздо компактнее и дешевле.

Еще один интересный тематический сувенир - ковровая сумка. Она отражает традиционную культуру Азербайджана, отлично сочетается с различными предметами гардероба и служит оригинальным этническим аксессуаром.

Ювелирные украшения и сувенирное оружие

Баку славится не только ткачами, но и ювелирами. Богатое культурное наследие золотых дел мастеров вылилось в две самостоятельные ювелирные школы: шябякя (şəbəkə) и хятямкярлыг (xətəmkərlıq).

Украшения, выполненные в первой технике, напоминают тончайшее кружево, сплетенное из драгоценного (золотого или серебряного) металла. Технология крайне сложная в исполнении и требует от мастера многих лет постоянной практики. Но результат себя полностью оправдывает: изделия получаются воздушными, изящными и сияющими на солнце. Не менее самобытна и вторая техника: хятямкярлыг. Она представляет собой своеобразную мозаику из драгметаллов: серебряными или золотыми "гвоздиками" выкладывается рисунок или орнамент. На создание одного такого шедевра уходят десятки часов. Неудивительно, что цена украшений может начинаться от 1 000 манатов.

Покупать украшения в Баку рекомендуется только в специализированных магазинах, готовых предоставить полный комплект сопроводительной документации - ее в обязательном порядке проверят при пересечении границы.

Оценить работу ювелиров можно и в сувенирном оружии. Конечно, оно отливается не из золота, но инкрустируется драгоценными и полудрагоценными камнями. Традиционные кинжалы из Азербайджана станут отличным подарком для мужчины.

Армуды, посуда и керамика

Еще одна азербайджанская визитная карточка - армуды - стаканы для чая грушевидной формы. Благодаря оригинальной конструкции они лучше обычных стаканов подходят для чаепития: жидкость на дне еще горячая, а на поверхности уже комфортной для употребления температуры.

Стоимость армуды в сувенирных лавках начинается примерно от 35 манатов (в супермаркетах может быть дешевле). Чем тоньше работа мастера - тем выше она ценится. Например, можно найти хрустальные стаканы с необычной огранкой или тончайшую фарфоровую посуду с ручной росписью.

Если не хочется рисковать и покупать хрупкие изделия, можно обратить внимание на медные вазы, блюда и тарелки с тонкой чеканкой. Они станут интересным дополнением современного интерьера и приятным напоминанием о путешествии по Южному Кавказу. Продаются в многочисленных антикварных лавочках, затерянных на улицах Старого города.

Несмотря на то, что медная посуда представлена в антикварных магазинах, настоящим антиквариатом она не является. Это сувенирная продукция, стоимость которой - от 20 манатов.

Также в магазинах предлагают местную керамику: расписные наборы стаканов и тарелочек. Но чаще всего туристы приобретают керамические масляные светильники - чираги. Это прекрасное напоминание о богатом культурном наследии страны и хороший подарок из Баку.

Национальная одежда и домашний текстиль

Весьма ценят туристы национальную одежду и изделия из натурального шелка. В Баку он самого высокого качества: тонкий, прочный, долговечный. Из плотной материи шьют национальную женскую одежду, богато расшитую золотыми и серебряными нитями (в исламе действует запрет на использование шелковых изделий мужчинами). Более практичный вариант шелкового подарка - воздушный платок, яркий палантин или нарядная шаль.

Интересным вариантом может стать кюрдю - оригинальная жилетка, надеваемая вместо верхней одежды. Безрукавку шьют из различных плотных тканей: бархата, велюра и т.д. Часто ее сажают на меховую основу или пускают пушистую отстрочку по краю изделия. Но главная изюминка кюрдю - это изумительная ручная вышивка.

Еще один необычный местный предмет гардероба - джорабы. Это носки ручной вязки из толстой, натуральной, ярко окрашенной шерсти. Джорабы не просто практичны - они были важным дополнением национального костюма, это своего рода аксессуар - как шаль или головной убор. Купить их можно за 2-5 манатов на любом рынке.

Но настоящий восточный колорит удастся передать только с помощью чарыков (çarıq) - расшитых туфель с острым носком без задника. Такая обувь кажется воплощением Востока, кроме того, она достаточно удобная и может дополнить собой романтичный летний образ. Местные мастера вручную расшивают туфли. Если обувь покажется слишком экзотичной, можно купить ее маленькую копию: брелки в виде чарыков не дадут ключам затеряться в сумке.

Хорошим подарком станет домашний текстиль, например, скатерти. Их шьют из натуральных льняных полотен, обильно украшают традиционными орнаментами и часто пускают бахрому по нижнему краю. Лучшие изделия, сделанные вручную, предлагают не крупные магазины, а небольшие лавочки. Качество таких изделий очень высокое.

Гастрономические сувениры

Один из желанных продуктов для туристов в Азербайджане - черная икра. Чтобы не стать жертвой мошенников, приобретать и дегустировать икру рекомендуется только в специализированных отделах.

Есть норма вывоза черной икры из страны: разрешено провозить не более 250 г на человека. Обязательно наличие при себе кассового чека, подтверждающего легальность покупки.

Отличным подарком для сладкоежек станут варенья. На продуктовых рынках представлены десятки различных сортов, как из традиционных для европейца фруктов и ягод, так и более экзотических. Популярностью пользуется варенье из грецкого ореха, шелковицы (тут), инжира, белой черешни, лепестков роз и др.

Чтобы довезти баночку в целости, лучше приобретать фабричную продукцию с герметичной крышкой. Другие местные десерты: халва, шякяр-бура и пахлава - в Баку эти сладости готовят по традиционным рецептам.

Пахлаву делают во многих восточных странах, но здесь она имеет особый вкус - в рецепте есть мед, кардамон и шафран. Благодаря пряностям и топленому маслу десерт получает свой незабываемый аромат.

Азербайджанские сладости упаковывают в прочные и надежные коробочки, не позволяющие продуктам испортиться или "задохнуться" в дороге. Но при покупке стоит обратить внимание на срок годности, а в пути соблюдать некоторые предосторожности: например, не класть десерты на дно сумки и не допускать их нагрева.

В Азербайджане, как и во многих других восточных странах, богатая чайная традиция. В южных регионах страны выращивают свой собственный чай. Местные жители не слишком любят чай в пакетиках, предпочитая заваривать чайные листья в чайнике.

Если приобрести коробочку рассыпчатого черного чая - он станет отличным дополнением к другим гастрономическим подаркам из этого края.

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