Недавно француз пересек Ла-Манш на летающей машине, а теперь еще один экстримал-изобретатель Фрэнки Запата пересек пролив между Францией и Британией на флайборде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, 40-летний француз летательном аппарате с реактивными двигателями стартовал в Сангатте близ Калле и успешно приземлился в Дувре, преодолев расстояние Дуврского пролива (продолжение Ла-Манша) в 35,4 км за 22 минуты.

Отмечается, что эго изобретение оснащено реактивными двигателями и работает на керосине, "бак" которого находится в рюкзаке пилота. Флайборд может развивать скорость до 190 км/ч, а управляется он пультом в одной из рук. 40-летний Запата сам изобрел Flyboard Air.

Старт полета:

Приземление:

Первая попытка француза пересечь Ла-Манш 25 июля была неудачной. Самой большой трудностью в путешествии была необходимость дозаправки. Во время первой попытки он потерял равновесие во время приземления на специальную платформу посередине пролива. Сейчас же платформу сделали больше по размеру, а его сопровождали вертолеты.

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