Принц Чарльз может исполнить маленькую роль в 25 фильме о приключениях вымышленного агента MI6 Джеймса Бонда. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источника, такое предложение члену британской королевской семьи сделали во время визита на съемочную площадку фильма. В настоящее время принц его обдумывает.

"Ни для кого не секрет, что фильм столкнулся с рядом неудач, однако приглашение члена королевской семьи может стать как раз тем, в чем нуждается картина", - поделился источник.

Уточняется, что в 2012 году королева Елизавета II появилась в ролике, снятом к лондонской Олимпиаде. В роли Бонда в нем же выступил Дэниел Крейг.

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