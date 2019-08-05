Многие люди, путешествовавшие по Египту, наверняка видели, что в некоторых крупных городах, например, в Каире, есть множество недостроенных домов. При этом в таких домах живут люди. Правда, они в полном смысле этого слова не имеют крыши над головой.

Но, кажется, жильцов отнюдь не беспокоит тот факт, что верхние этажи в их жилищах не до конца достроены. Более того, приводить в порядок свое место обитания они совсем не торопятся. Этому факту есть вполне логичное объяснение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, таким образом хитрые жители Египта пытаются уйти от уплаты налогов. Дело в том, что, согласно местным законам, налогом облагается только то жилье, которое полностью достроено. Если же у здания, в котором живут люди, нет, например, крыши, значит, оно еще не готово, а значит, брать деньги за него государство не имеет права. Некоторые люди этим пользуются.

Также, говорят, есть в некоторых местах Египта традиция выстраивать в частных домах следующие этажи для детей, которые те достраивают до конца, когда вырастают. А затем в свою очередь строят этаж для своих чад. Поэтому и дома остаются вечно недостроенными.

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