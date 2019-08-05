Поклонники Сапковского и игры "The Witcher" с нетерпением ждут выхода нового сериала "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли. Также фанатам известен и польский сериал 2002 года, где ведьмака Геральта сыграл Михал Жебровский. При этом ведьмак - не чистая выдумка писателя, а забытый персонаж славянской мифологии.

Сейчас больше известны ведьмы и колдуны, однако ведьмак занимает не меньшее место в народной демонологии наших предков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, считалось, что у ведьмака две души, человеческая и демоническая, и такой же двойственный характер. При этом различали ведьмаков по рождению и воспитанию. Первых было легко узнать - у них не было волос и вообще никакой растительности на теле, зато имелся небольшой хвост с четырьмя волосками. Выдавали их и узкие вертикальные зрачки глаз, из-за чего мир они видели перевернутым. Вторые ничем не отличались от обычных людей, поэтому считались более опасными.

С одной стороны, ведьмак мог навести морок, когда людям казалось, что они теряют зубы, глаза, уши или другие важные органы. Даже одного его взгляда было достаточно, чтобы человек тяжело заболел. Ведьмаки воровали молоко у коров, превращали людей в оборотней и сами тоже умели превращаться - в волка или коня.

С другой стороны, ведьмак управлял погодой, а значит, мог обеспечить дождь в засуху, или наоборот ясную погоду. Он умел исцелять людей и животных, предсказывать прошлое и будущее, находить пропавшие вещи и даже управлять пчелами. Поэтому и отношение к персонажу было двойственным.

При этом ведьмак считался начальником и учителем всех деревенских ведьм, мог приструнить и даже наказать за большие злодеяния. Он побеждал упырей и мелкую нечисть, отводил чары мавок и русалок. Верили, что по ночам душа ведьмака может гулять по свету, выходя из отверстия под коленной чашечкой. В канун больших праздник, Пасхи и Рождества, ведьмаки вместе с колдуньями и чертями танцевали и веселились на перекрестках дорог и летали на Лысую гору.

Таким образом, ведьмак представлялся крестьянам как посредник между миром людей и нечистой силы, и одновременно высшей инстанцией, куда можно пожаловаться на местную нечисть.

Ведьмак всегда жил один и не заводил семью, не жаловал гостей. Перед смертью он должен был передать свои силы преемнику, поэтому ему старались не попадаться на глаза. Разрешения наследника не требовалась, а силу можно было получить через предмет или слово.

После смерти ведьмак становился защитником деревни от беспокойных мертвецов и успешно сражался с ними. Правда, только в том случае, если его хоронили правильно - с отрубленной головой, которую клали лицом вниз, и колом во рту. В гроб помещали гвозди, бумагу и осиновую палку, а вокруг могилы рассыпали мак. Тогда считалось, что победила его человеческая душа.

В противном случае ведьмак превращался в обыкновенного упыря и начинал досаждать односельчанам. В этом случае нужно было звать другого ведьмака.

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