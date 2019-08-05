Мы часто ругаемся на кого-нибудь, называя того психопатом. Но что в реальности означает этот термин и кто такие психопаты? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. Психопат есть во многих. Психопатия - это спектр. Желание рисковать, бесстрашие в опасных ситуациях, "наслаждение в бою и бездны мрачной на краю" - это качества психопата, которые встречаются и у вполне нормальных людей. В обществе психопаты составляют около 1% популяции, и не все они серийные убийцы - хотя серийные убийцы практически всегда психопаты.

2. Психопаты могут быть очень умными. Они не "психи", брызжащие слюной и видные за версту. Интеллект у таких людей часто не нарушен. Страдает эмоциональная область и эмпатия.

3. Психопаты могут быть обаятельными и умеют манипулировать людьми. Их отличает готовность сознательно брать на себя риск и эгоистичность. Идеальные качества для политика! Поэтому в среде политиков доля психопатов выше среднего.

4. Женщина-психопатки отличаются от психопатов-мужчин в отношении к близким отношениям. Если мужчины-психопаты предпочитают короткие отношения с обычными людьми и часто пытаются контролировать свою спутницу, то женщины-психопатки для долгосрочных отношений будут искать человека со схожими эмоциональными проблемами, показывают исследования.

5. Психопаты вовсе не безмоциональны. У этих людей снижена чувствительность к опасности, они реже испытывают страх и грусть. Но счастье и отвращение они способны испытывать точно так же, как нормальные люди. Поэтому психопаты лучше реагируют на поощрения, чем на наказания.

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