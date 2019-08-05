75-летний охранник государственного университета Кеннесо удивил студентов, сделав жим штанги весом 100 кг. Поначалу пожилой мужчина выглядел немного неуверенно, но он смог быстро настроиться и "толкнул" штангу пять раз, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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