Каждому человеку так или иначе приходится испытывать боль. Совершенно неожиданно может заболеть и голова, и большой палец на ноге.

Однако, оказывается, от навязчивых болей можно избавиться, используя простую прищепку. Такой способ впервые "ввела в моду" популярный рефлектолог Хелен Чен Луи, советам которой следуют многие китайцы, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, в ухе человека сконцентрировано множество нервных окончаний и соединений центральной нервной системы. Воздействуя на них с помощью обычной прищепки для белья, можно избавиться от боли в разных частях тела.

Эксперты уверены, что каждая из этих шести точек связана с определенной частью тела, и, если вовремя надавить на нее, можно избавиться от болевых ощущений.

Верхняя часть уха связана со спиной и плечами. При напряжении и болях в спине и плечевом поясе рефлектологи советуют зацепить прищепку к точке №1. Через пару минут вы почувствуете облегчение, а повторив процедуру несколько раз в день, сможете усилить эффект.

Вторая точка "отвечает" за боль во внутренних органах. Так, если вы чувствуете нерезкую боль "изнутри", можно попробовать зажать эту зону прищепкой. Эксперты отмечают, что речь не идет о серьезных заболеваниях.

Третья зона рефлексов находится чуть ниже на ухе, и, зажав ее прищепкой, можно избавиться от боли в суставах.

Защемить прищепкой четвертую точку следует, если вы чувствуете, что заболеваете простудой. Именно эта зона, по мнению рефлектологов, связана с горлом и носом.

Зацепить прищепкой точку №5 нужно тем, кто испытывает проблемы с пищеварением. Это поможет избавиться от неприятных ощущений в желудке или кишечнике, успокоит вздутие в животе и уберет болевые ощущения.

Ну а мочка уха и вовсе отвечает за состояние сердца и головы. Так что прищепка на мочке уха поможет сохранить сердце здоровым, а ум ясным. При этом, рефлектолог отмечает, что способ работает и как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

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