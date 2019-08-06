Сегодня гороскоп буквально переполнен флюидами бурных страстей и переживаний. Переменчивость настроения, спонтанность поступков и чувств, яркая эксцентричность - все это может быть следствием наэлектризованного эмоционального фона дня. Не удивляйтесь, если многие из окружающих сегодня будут, что называется "на взводе", остро реагируя на все, что происходит вокруг. Звезды советуют в этой связи не задевать чужих чувств и интересов - это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.

Овен

Сегодня в течение дня Овен не раз может испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у него настоящую бурю эмоций! Быть может даже, в этот день в его душе вспыхнет всепоглощающая страсть. Однако какие бы чувства не бушевали в сердце Овна, сегодня лучше не делать поспешных выводов: буквально через день-два обстоятельства, возможно, изменятся. А возможно и нет.

Телец

Сегодня весь день Телец может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. В крупном со сдержанностью у Тельца тоже будут проблемы, однако его реакция на мелочи будет выглядеть совсем уж гипертрофированно, а иногда и комично. Самым уместным сегодня для Тельца было бы попытаться обращать многочисленные недоразумения и несуразности этого дня в шутку. Реагировать на них спокойно и адекватно у него все равно не получится.

Близнецы

Близнецы могут быть захвачены неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день они будут стремиться быть в гуще событий и при этом не раз окажутся в центре внимания. Ну а привлечь к себе внимание будет довольно просто - достаточно затронуть в разговоре тему богатства и успеха. Все, что связано с большими деньгами или высоким положением в обществе, в этот день будет вызывать особенно активный отклик у окружающих. На этой почве Близнецам не так уж трудно будет найти единомышленников и сойтись с интересными людьми.

Рак

Сегодня Раку лучше не давать воли своему языку: есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений. Простая задушевная беседа сегодня может быстро и незаметно перейти в стадию разговора на повышенных тонах или даже битья посуды. Чтобы не доводить до этого, в общении с близкими избегайте скользких тем и ни в коем случае не переходите на личности!

Лев

Сегодняшний день у Льва обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег, а также размышлений о том, почему всего этого Льву так не хватает. Не исключено, что в одной из таких задушевных бесед Лев и сам не заметит, как приукрасит свои достоинства настолько, что надолго обретет славу фантазера.

Дева

Вот день, когда благополучие Девы может решительным образом измениться, - и не обязательно в лучшую сторону! Сегодня ей как никогда нужно соблюдать осторожность в любых вопросах, связанных с деньгами. Не помешает Деве также быть внимательнее и в отношениях с любимым человеком. Увы, но даже небольшое недопонимание сегодня может вызвать целую бурю, успокоить которую будет крайне сложно.

Весы

планы Весов могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Весы не хотят оказаться у разбитого корыта, им не мешает быть сегодня скромнее и как-либо соразмерять свои амбиции со своими возможностями. Не следует забывать, что Наполеоновские планы - это, конечно, здорово, но не все Наполеоны хорошо завершили свою карьеру.

Скорпион

Сегодня обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Скорпиона, вынуждая его плыть против течения. Сам же Скорпион в эти моменты может испытывать странную пассивность и нежелание спорить с обстоятельствами. Увы, поддавшись таким настроениям, Скорпион рискует набить сегодня немало шишек. Так что, хочешь не хочешь, а плыть против течения все равно придется!

Стрелец

Сегодня день у Стрельца полностью будет зависеть от того, с какой ноги он встанет. Встанет с нужной - день сложится замечательно во всех отношениях и пройдет не просто хорошо, а изумительно. Ну а встанет не с той ноги - весь день все будет валиться из рук. Так что, проснувшись утром, присмотритесь, и если заподозрили, что встали не с той ноги, ложитесь снова. Вдруг во второй раз повезет больше?

Козерог

Сегодня Козерогу потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела и планы Козерога. Одним словом, в этот день Козерогу лучше избегать любых сильных эмоций. А если он все же почувствует, что вот-вот готов взорваться, ему надо попытаться уговорить свой организм отложить этот взрыв хотя бы до послезавтра. Послезавтра будет легче.

Водолей

Сегодня голова Водолея будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что именно в этот день судьба дает Водолею максимальные шансы на реализацию этих планов. Постарайтесь только не разменивать богатые возможности этого дня на совсем уж пустяковые дела. сегодня не следует избегать больших и шумных компаний. Напротив, успех ждет вас именно там.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит распалять свои страсти, так как это за них будут делать другие. Весь день Рыбам будет казаться, что окружающие только и заняты тем, чтобы играть на их нервах. Это не так! На самом деле у окружающих полным-полно своих собственных дел. Ну а на нервах Рыб они будут играть только время от времени.

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