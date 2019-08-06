Прыжок сотни азиатских карпов из воды попал на видео. Случай произошел вблизи дамбы в водах озера Баркли. Массовый прыжок рыбы - явление неслучайное, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как уточняется в сообщении Департамента рыбы и ресурсов дикой природы штата Кентукки в Facebook, специалисты намеренно пустили по воде электрический разряд. Это произошло в рамках эксперимента по контролю численности рыб.

На ролике, опубликованном на YouTube, видно, как карпы подпрыгивают над водой на несколько футов. При этом трое мужчин в лодке ловят их сачками. В результате на борту лодки оказывается несколько десятков рыб.

Согласно сообщению организации, электрошок не убивает карпов, а лишь оглушает. Благодаря этому появляется возможности пересчитать их. При этом данная мера неслучайна: из-за стремительных темпов размножения азиатских карпов в водоемах Кентукки без еды остаются остальные виды рыб. Самка азиатского карпа способна отложить до миллиона икринок в год.

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