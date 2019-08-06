https://news.day.az/unusual/1145047.html Видео с псом, объявившим бойкот хозяйке, набирает популярность в Сети - ВИДЕО
Видео с псом, объявившим бойкот хозяйке, набирает популярность в Сети - ВИДЕО
Собака разлеглась посреди тротуара в Нью-Йорке, отказавшись продолжать прогулку со своей хозяйкой. Забавный ролик был размещен в Twitter и набрал уже более 3 миллионов просмотров.
Как сообщает "Ридус", запись сподвигла пользователей Сети поделиться снимками своих питомцев, передает Day.Az.
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