Собака разлеглась посреди тротуара в Нью-Йорке, отказавшись продолжать прогулку со своей хозяйкой. Забавный ролик был размещен в Twitter и набрал уже более 3 миллионов просмотров.

Как сообщает "Ридус", запись сподвигла пользователей Сети поделиться снимками своих питомцев, передает Day.Az.

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