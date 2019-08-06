Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. Фанаты киноэпопеи смогут изучить межгалактическую кухню и ее традиции.

Сборник написан от лица персонажа Строно Таггса - бывшего шеф-повара из замка королевы пиратов Маз Канаты (планета Такодана).

Он поделится простыми рецептами, по которым смогут готовить все поклонники "Звездных войн".

Издательство Insight Editions и кинокомпания Disney работали над книгой в соавторстве с кулинарным обозревателем Челси Монро-Кассель и автором комиксов Марком Сумераком, который сотрудничал с Marvel.

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