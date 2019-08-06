https://news.day.az/unusual/1145122.html Insight Editions и Disney выпустят кулинарную книгу с рецептами блюд из "Звездных войн"
Insight Editions и Disney выпустят кулинарную книгу с рецептами блюд из "Звездных войн"
Кулинарная книга с рецептами блюд из "Звездных войн" выйдет в ноябре 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. Фанаты киноэпопеи смогут изучить межгалактическую кухню и ее традиции.
Сборник написан от лица персонажа Строно Таггса - бывшего шеф-повара из замка королевы пиратов Маз Канаты (планета Такодана).
Он поделится простыми рецептами, по которым смогут готовить все поклонники "Звездных войн".
Издательство Insight Editions и кинокомпания Disney работали над книгой в соавторстве с кулинарным обозревателем Челси Монро-Кассель и автором комиксов Марком Сумераком, который сотрудничал с Marvel.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре