В сентябре 1961 года в американских журналах начали появляться сообщения о том, что Советский союз готовит испытания мощного взрыва, чтобы стереть Америку с лица Земли.

Проект назывался "Лавина" и предполагал массовые человеческие жертвы с помощью гигантского цунами на тихоокеанском побережье. Авторство идеи приписывают академику Сахарову. Позже он получил Нобелевскую премию мира и стал известен как один из величайших гуманистов 20 века, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Суть проекта

Первыми подобный проект запустили американцы. Он назывался Seal, а в СССР быстро получили разведданные о готовящейся атаке. Поэтому, в интересах руководства было как можно быстрее начать работу.

Сахарова волновало, что водородную бомбу было невозможно доставить к месту, откуда должна была пойти ударная волна. Так, он предложил сделать это с помощью торпеды, запущенной с подводной лодки. Планировалось сделать удар по морской военной базе, но этот проект назвали "людоедским" и отказались от него.

Могло ли это сработать

После испытаний, которые провели как в США, так и в СССР, руководство решило, что волна, вызванная бомбой, не соответствовала бы ожиданиям правительства.

Физик Борис Альтшулер рассказывал, что в 2002 году в РАН приезжали американские ученые, которые занимались теми испытаниями. Они поделились, что подобное цунами можно было бы создать, но оно бы не смогло нанести урон СССР: вода бы не достала до Москвы и сибирских ядерных шахт. Кроме того, волна бы пошла дальше и перекинулась бы на Европу и США тоже.

Помощник Сахарова Юрий Смирнов также говорил о том, что цунами могло бы уничтожить только Калифорнию. Дальше его не пропустили бы Кордильеры. Это делало проект бесполезным с военной точки зрения.

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