Проклятые предметы, приносящие несчастья, бедность, болезни или даже смерть, всегда привлекали людей, которым нравится жуткая сторона жизни.

Сообщалось, что многие вещи были одержимы злыми духами, привидениями, паранормальными существами и другим сверхъестественным, и владельцы этих объектов часто утверждали, что видели ужасы.

На самом деле многие владельцы этих проклятых предметов даже погибли при очень странных обстоятельствах. Какие из этих объектов вам определенно следует избегать? Day.Az со ссылкой на информационное агентство "Экспресс-Новости" представляет вам пять жутких проклятых объектов, которые на самом деле существуют.

Проклятое зеркало на плантации Миртлс

Исторический дом и бывшая плантация Миртлс в Сент-Фрэнсисвилле в штате Луизиана - одно из самых часто посещаемых мест Америки. Существует много жутких легенд об этом объекте. Сказка о проклятом зеркале является одной из самых известных. Согласно легенде, бывшая владелица дома Сара Вудрафф и ее две дочери были отравлены рабыней и оказались в ловушке внутри зеркала. Посетители дома сообщают о том, что в нем скрываются отпечатки рук, странные следы и даже фигуры в старомодной одежде.

Череп Бертон-Агнес-Холла

В елизаветинской усадьбе в деревне Бертон-Агнес (Англия) в Бертон-Агнес-Холл находится паранормальный объект, известный как кричащий череп. Он принадлежит Кэтрин Энн Гриффит, которая умерла в доме в 1620 году после нападения хулиганов. Всякий раз, когда череп уносили из дома, в него входил ужасающий призрак, и он шумел, пугая всех, кто был внутри.

Кукла Аннабель

По словам самопровозглашенных демонологов Эда и Лоррейн Уорренов, один из самых известных проклятых объектов в мире - кукла Аннабель. Согласно легенде, она одержима духом мертвой девочки. Кукла якобы меняет позы, пишет сообщения и делает другие паранормальные вещи. Аннабель в настоящее время "проживает" в стеклянной коробке в Оккультном музее Уоррена в Монро (Коннектикут).

Руки сопротивляются его живописи

"Руки сопротивляются ему" - предмет многих городских легенд, созданный художником Биллом Стоунхэмом. Он создал картину, преобразовав настоящую детскую фотографию, сделанную его родителями, на которой изображен со своим другом в возрасте пяти лет. Как сообщается, несколько человек, связанных с этим снимком, умерли. В 2000 году фото было выставлено на e-Bay вместе с подробным рассказом о его происхождении.

Свадебное платье с привидениями

В 1849 году Анна Бейкер, девушка из богатой семьи, влюбилась в работника низкого класса. Ее отец не хотел, чтобы она выходила замуж за человека из низов, и запретил свадьбу, для которой она уже купила платье. Разбитая горем и разочарованная Анна решила остаться одинокой до конца своей жизни; она умерла, как старая дева, в 1914 году. С тех пор ее свадебное платье проклято: посетители ее дома, который был превращен в музей, часто сообщают, что видели, как оно двигалось в стеклянной коробке, в которой выставлялось.

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