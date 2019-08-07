Манекен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации знаком десяткам тысяч студентов-медиков и спасателей. Однако мало кто из них знает, чье лицо было когда-то использовано для создания манекена. Между тем, эта история весьма романтична: это история того, как давно погибшая девушка превратилась в спасительницу для тысяч людей, передает Day.Az со ссылкой на BigPicture.ru.

"Незнакомка из Сены" - неизвестная утопленница, чье тело было найдено в Сене в XIX веке. Никому не известная при жизни, после смерти она неожиданно прославилась: сделанный с ее лица для идентификации гипсовый слепок неожиданно очаровал художников красотой и умиротворенностью.

Несмотря на все усилия, о девушке мало что удалось узнать. Судя по отсутствию следов насилия, она покончила с собой. По мнению патологоанатомов, ей было не больше 16 лет. Однако неизвестная красавица стала любимой героиней художников эпохи декаданса.

Маска "незнакомки из Сены" на излете XIX века была излюбленным сувениром парижан, которые украшали ею квартиры. Альбер Камю сравнивал ее умиротворенную улыбку с улыбкой Моны Лизы.

"Незнакомка из Сены" стала героиней многих картин и романов, авторы которых пытались разгадать тайну ее личности и судьбы. Она повлияла даже на парижскую моду: многие парижанки пытались придать своим лицам сходство с девушкой.

В середине ХХ века слава девушки вспыхнула с новой силой. Когда в конце 1950-х Петер Сафар и Осмунд Лердал создавали первый манекен для сердечно-легочной реанимации, они использовали для него лицо "незнакомки из Сены".

Впоследствии именно это лицо стало стандартным для всех выпускаемых манекенов, получивших название "воскреси Анну". Ее стали называть "самой часто целуемой женщиной в мире".

И теперь "незнакомка из Сены" остается лицом манекенов для обучения реанимации.

Давно погибшая девушка продолжает спасать жизни.

Ее судьба обрела законченность и смысл не только на страницах романов, но и в жизни.

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