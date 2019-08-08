Изучая архивные документы военных лет, можно только удивляться изобретательности немецких конструкторов военной техники, а также их неудержимой тяги к гигантомании. Особенно ярко данная страсть проявилась к концу войны, когда дни Третьего Рейха были уже сочтены, в создании совершенно фантастических проектов, одним из которых должен был стать супертяжелый танк по прозвищу "Крыса".

Сухопутный крейсер

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, назвать танком, проект, разработанный немецкими инженерами доктором Гаккером и Эдвардом Гроте в период с 1942 по 1943 год можно только с очень большой натяжкой из-за его невероятных размеров. Гигантское металлическое сооружение должно было весить около 1 000 тонн и обладать несколькими боевыми башнями. При этом, несмотря на то, что в технической документации указывалось, что данный механизм должен применяться в качестве танка прорыва, представить его в качестве наступательного оружия было практически невозможно. Дело в том, что супертяжелый танк получивший имя Ratte (Крыса), мог передвигаться со скоростью всего 14 км/ч. Для наступательных операций подобная черепашья скорость была слишком мала. Другое дело оборона. Мощная толстая броня и отличное вооружение делали "Крысу" непреодолимой преградой любого рубежа обороны. Разработку "Крысы" поручили конструкторам крупнейшего немецкого концерна военных заводов, принадлежащего семейству Круппов. Примечательно, что проект создания танка в середине 1942 года одобрил Адольф Гитлер, а затем согласовал Альберт Шпеер. Примечательно, что именно министр вооружений Третьего Рейха предложил присвоить танку имя "Крыса".

Чудо техники

В то же время при изучении проекта создания супертяжелого немецкого танка "Крыса" больше всего поражают его технические характеристики. Учитывая огромный вес танка, превышающий 1000 тонн, в движение он должен был приводиться при помощи восьми 22-цилиндровых двигателей, предназначенных для подводных лодок. Их общая мощность достигала 20 тысяч лошадиных сил. Тем не менее, несмотря на наличие двигателей способных сдвинуть с места подобную махину, разработать ходовую часть для "Крысы" немецкие ученые так и не смогли. Не менее удивительным выглядело вооружение необычного танка. Конструкторы предложили несколько вариантов, в раках которых на "Крысе" должны были быть установлены пять, семь или девять огневых башен.

Не удивительно, что экипаж "Крысы" составил рекордные для танка 40 человек. При этом особую гордость у конструкторов вызывала броня танка, достигавшая 400 мм. По расчетам создателей танка она должна была выдержать попадание снаряда любой мощности, которыми в то время располагали СССР, США и Великобритания. Даже боекомплект для пушек, расположенных в башнях танка подавался не вручную, а при помощи специального подъемника. Вести огонь "Крыса" могла, как по наземным целям, так и по самолетам с помощью зенитных орудий размещенных на ее башнях. Тем не менее, несмотря на внушительное вооружение, броню, и огромную мощь, данный танк, в случае его создания, был бы слишком громоздким и вряд ли мог претендовать на "оружие возмездия".

В то же время на его создание требовались крупные средства, которых у Гитлера к концу войны попросту не было. Не удивительно, что проект по созданию "Крысы" свернули на стали проектирования, лишив советские танковые музеи впечатляющего экспоната вражеской техники.

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