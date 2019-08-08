Во времена, когда Михаил Булгаков писал свои произведения, его преследовали неудачи. Писатель не понимал, в чем причина такого краха, но оказалось, что он перешел дорогу самому Сталину.

Первые неудачи в 20-е годы

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, крайне тяжелое время для Булгакова началось в 20-е годы. Тогда сотрудники спецслужб впервые пришли к нему домой и изъяли рукопись повести "Собачье сердце". Кроме того, вопросы были и к роману "Белая гвардия" - из-за этого писателя вызвали на допрос. В здании КГБ он провел несколько часов, где его расспрашивали о политических взглядах. В это же время на его пьесы, которые пользовались большой популярностью, обрушился шквал критики. Показы постановок начали снимать с афиш, и Булгаков не понимал, в чем причина его неудач.

Бедность в 30-е

Уже к 30-м годам его рукописи перестали печатать, а пьесы изымались из театров. Дела шли совсем плохо, и денег не хватало даже на вещи первой необходимости. Тогда Булгаков решился написать письмо самому Сталину с просьбой определить его судьбу: дать право эмигрировать, либо помочь с работой в МХАТе. В ответе товарищ Сталин рекомендовал ему пойти работать в театр. И он правда смог развиваться там. Сам Сталин очень полюбил пьесу "Дни Турбиных". По слухам, он ходил на нее 15 раз, но документальных подтверждений этому нет.

Публичное унижение

В 1934 году Булгаковым пришло письмо о том, что им выдадут загранпаспорта. Они заполнили все анкеты, но с выдачей очень долго тянули. В итоге семья писателя несколько раз возвращалась, но своих документов не получала. В конце концов им назначали выдачу в МХАТе. Всем артистам театра выдавали загранпаспорта, а Булгаковых позвали в самом конце, а потом публично отказали им в выезде за границу. Они писали письма Сталину, но не получали ответа. В 1939 году Булгаков работал над пьесой о Сталине "Батум". Он уже выехал в Грузию для подготовки спектакля, но в поезде проводница вручила им телеграмму, в которой вождь приказал им возвращаться в Москву. Он счел неуместным показ пьесы о себе.

Последние годы жизни

По словам супруги Булгакова, два этих события сильно подкосили здоровье писателя. Сначала он начал терять зрение, потом врачи диагностировали у него серьезное заболевание почек. В это же время он диктовал своей жене последний вариант "Мастера и Маргариты", который позже принес писателю мировую известность.

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