Сегодня гороскоп обещает очень неровный и беспокойный эмоциональный фон! Во всех сферах - от работы до личной жизни - во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что вам как никогда легко будет идти на поводу у мимолетных прихотей, а вот противостоять соблазнам - очень трудно. Кроме того, сегодня есть риск попасть под чужое влияние, так что старайтесь избегать общения с малознакомыми людьми или же теми, кто вам неприятен, иначе есть риск совершить немало ошибок.

Овен

Сегодня главной силой Овна станут его слабости. И еще какой силой! Пользуясь этими слабостями, Овен будет буквально терроризировать окружающих. А его умение добиваться своего любыми путями достигнет апогея. Самому же Овну при этом будет казаться, что ничего необычного в его поведении нет, а играть на чувствах окружающих - дело вполне естественное. Так и домашним тираном стать недолго!

Телец

Сегодня в течение дня настроение Тельца будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучкой, однако уже через пару минут из-за туч снова покажется солнце. Одним словом, придавать эмоциям Тельца в этот день большое значение не стоит. Важные дела, запланированные на сегодня, Тельцу тоже лучше отложить. Или перепоручить их тому, чье настроение будет менее капризным.

Близнецы

У Близнецов может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у них раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи. Если не хотите прослыть занудой и придирой, старайтесь поменьше внимания обращать на негатив и недостатки окружающих. Зато сегодня у Близнецов чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить день!

Рак

Сегодня Рака может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Рак сегодня будет реагировать вдвойне остро.

Лев

Сегодня Лев постоянно будет отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатов завтрашний день не сулит. Вот только не стоит придавать большого значения мелочам и небольшим неприятностям, иначе Лев рискует зациклиться на них на несколько дней.

Дева

День у Девы будет буквально переполнен недоразумениями, и причиной этому станет непоследовательность самой Девы. В этот день ей не то чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто ее то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Дева не обратила бы внимания, сегодня может неожиданно увлечь ее, тем самым нарушив все ее планы на день.

Весы

У Весов проснется особое чутье на все прекрасное - прежде всего, на деньги. Вероятность найти сегодня если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока. Ну и насчет заработка день обещает порадовать Весы приятными сюрпризами. Можно, к примеру, намекнуть начальнику о прибавке к зарплате - он воспримет это благосклонно. А вот насчет переедания Весам надо быть осторожнее, иначе они рискуют нанести своей фигуре тяжелый удар.

Скорпион

Сегодня граница между "надо" и "хочу" станет для Скорпиона совсем уж зыбкой. Ему захочется дать волю себе и своим чувствам. Однако идя на поводу у желаний и эмоций, Скорпиону не стоит ждать от окружающих одобрения своих действий - у них взгляд на эти вещи может оказаться отнюдь не в его пользу.

Стрелец

Сегодня с самого утра Стрелец будет находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для него покажется непротивление обстоятельствам. При этом Стрелец будет необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне мог бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то ему не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. Другими словами, знание того, как добиться успеха, сегодня будет мирно уживаться в Стрельце с полным нежеланием действовать.

Козерог

Даже если вы не творческий человек, сегодня сделайте исключение. Звезды гороскопа в этот день максимально усиливают у Козерога его творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. Но не только. День также обещает Козерогу много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.

Водолей

Сегодня в голову Водолея придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на его карьере, так и на жизни вообще. А может быть, вместо полезной идеи завяжется некое не менее полезное знакомство. Романтичным оно будет едва ли, а вот в материальном смысле окажется перспективным. В любом случае, сегодня Водолею очень не помешает держать нос по ветру - может запахнуть деньгами!

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить Рыбам возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Рыб обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию - она сегодня будет у вас на высоте!

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