https://news.day.az/unusual/1145472.html Деревня, где уже 10 лет рождаются лишь девочки, объявила награду за мальчика
Деревня, где уже 10 лет рождаются лишь девочки, объявила награду за мальчика
В польской деревне Мейсьце Оджаньске десять лет рождаются одни девочки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Последнему мальчику, который был рожден в деревне, скоро исполнится 10 лет, но его семья переехала. А самому же младшему жителю мужского пола уже 12 лет.
Большинство жителей деревни - женщины. Им приходится работать на местах, которые традиционно занимают мужчины, в частности пожарными, трактористами. Так, в молодежной пожарной дружине на 24 девушки приходится восемь юношей.
В итоге районные власти пообещали награду за первого рожденного мальчика. Что это будет за премия, не сообщается, но бурмистр заявил, что она будет неденежной.
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