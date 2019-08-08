В польской деревне Мейсьце Оджаньске десять лет рождаются одни девочки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Последнему мальчику, который был рожден в деревне, скоро исполнится 10 лет, но его семья переехала. А самому же младшему жителю мужского пола уже 12 лет.

Большинство жителей деревни - женщины​​​. Им приходится работать на местах, которые традиционно занимают мужчины, в частности пожарными, трактористами. Так, в молодежной пожарной дружине на 24 девушки приходится восемь юношей.

В итоге районные власти пообещали награду за первого рожденного мальчика. Что это будет за премия, не сообщается, но бурмистр заявил, что она будет неденежной.