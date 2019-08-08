В Лос-Анджелесе популярный американский актер Дэнни Трехо помог вытащить младенца из перевернувшегося в результате ДТП автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Известный преимущественно по исполнению ролей отрицательных персонажей актер проник в перевернувшийся внедорожник и попытался отстегнуть державший кресло ребенка ремень безопасности, но сделать это не удалось. В итоге с ремнем справилась женщина, пробравшаяся в машину с противоположной стороны. После того, как она расстегнула ремень, Дэнни Трехо достал младенца из машины, сообщает РИА Новости.

Позже в пожарной службе Лос-Анджелеса сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека. Угрозы их жизням нет.