Сбросить вес не так просто, как кажется. Можно мотивировать себя в начале пути, хорошо стартовать, а потом сдаться.

Главное, превратить привычку питаться сбалансированно, питательно и дробно в образ жизни. Иначе похудение не даст результатов и останется временной мерой.

Редакция "ОФИГЕННО" представляет твоему вниманию подборку фотографий тех людей, которые смогли преодолеть себя. Они сбросили вес и удержали новый показатель.

Эти люди мотивируют других на изменения гораздо больше, чем модели плюс-сайз, которые заявляют: "Я полноват или полновата, но люблю себя и в таком весе". Потому что похудевшие люди показывают, что значит по-настоящему любить себя и в чём эта любовь должна проявляться.

Они проделали большую работу, чтобы улучшить свое физическое, психическое здоровье и уровень жизни в целом. Именно так для них выглядит забота о себе.

До и после. Ситуация была критической, почти клинический случай.

Минус 20 килограмм за один год.

В прошлом 133 килограмма. А теперь всё в порядке.

Перестал пить пиво и начал ходить на тренировки.

Сбросила 79 килограмм и научилась любить свои растяжки.

Всю жизнь сидела на вредных диетах, сбрасывала и набирала, а потом решила положить скачкам веса конец.

Теперь девушки обращают на него больше внимания. Он больше не похож на ребенка внешне, и внутренне стал мужественнее, после того как в процессе похудения выработал такое качество характера, как ответственность.

Сбрасывал пять лет и своего добился.

Перевоплощение актера Джоны Хилла. Ему 33, и он пришел к пониманию того, что зрелость подразумевает бережное отношение к собственному здоровью.

Растерял 90 килограмм, осталось подтянуть кожу.

Несколько лет трудной работы. Она пообещала себе больше не возвращаться к вредным привычкам, которые когда-то нарушили ее обмен веществ и гормональный баланс.

Со 101 килограмма до 65. Помогли кардиотренировки.

Вместе к правильному образу жизни. Минус 177 килограмм на двоих.

Активность и движение - его девиз.

Теперь можно и рокером заделаться. Образ соответствует.

Родители, которые заботятся о своем здоровье, - хороший пример для детей.

Пришлось поменять весь гардероб.

Лицо тоже может терять вес и молодеть при этом.

Раньше на Хеллоуин ей подходил только костюм Шрека.

Потеряла 58 килограмм, остались растяжки на теле как напоминание о прошлом. Это доказательство того, что запускать себя нельзя. Тело худеет, а следы от полноты иногда всё равно остаются.

Поменяла тело, стиль одежды, мировосприятие. Логическая цепочка.

Подталкивали друг друга, стимулировали.

Теперь тату смотрятся привлекательнее.

Спорт - чудотворец!

Чрезмерная полнота - это опасно и некрасиво. Как и худоба. Важны гармония, баланс, органичность. Всё это одним словом можно назвать здоровьем.

Эти люди поняли, что именно такими критериями и нужно руководствоваться в процессе попыток изменить себя в лучшую сторону. Поэтому у них получилось достичь желаемого.

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