Представляем вам 20 забавных доказательств того, что дяди - это самые весёлые члены семьи. С самого детства их племянники не скучают и с нетерпением ждут их прихода, ведь такие дяди любят придумывать что-то эдакое. Например, один закопал подарки на заднем дворе, а другой подарил одеяло со своим изображением.


1. Дядя был свидетелем на свадьбе и пришёл с такими шариками

На этот раз в прошлом году мы отправились в здание суда, чтобы жениться. Мой дядя был нашим свидетелем всего за несколько часов

2. Племянники не оценили новогодний подарок дяди

Мой подарок для детей в этом году не был действительно оценен

3. Благодаря дяде племянники верят, что это зефирная ферма

Больше успеха дяди: мои племянники верят, что это ферма зефира

4. Вы думаете, что моей племяннице понравится?

Думаете ли вы, что моей племяннице это понравится?

5. Дядя закопал подарки своим племянницам на заднем дворе

Дядя повесил подарки своим племянницам на заднем дворе

6. Мой дядя выиграл конкурс "Самый смешной костюм"

Мой дядя выиграл

7. Дядя подарил такую крутую соску

Дядя Получил ее

8. Дядя подарил племяннице на день рождения одеяло со своим изображением

Мой друг получил свою племянницу Одеяло с изображением на день рождения

9. Сегодня дядя Джо встретил своего племянника в таком виде

Принял моего сына к дяде Джо сегодня

10. В теории эта идея была лучше

Мои плечи племянников на подушках на день матери были великой идеей подарка в теории

11. Брат любит отправлять мне фотографии племянницы. Мне нравится их фотошопить и отправлять обратно

Мой брат любит отправлять мне фотографии моей племянницы. Мне нравится Photoshop и отправить их обратно

12. Мой бездетный дядя присматривает за детьми в выходные

Мой бездетный дядя, наблюдающий за детьми за выходные

13. Племянница захотела пижамную вечеринку

Просто моя племянница и я в наших народах

14. Дядя нашёл мои накладные волосы

Мой дядя нашел мои волосы на кузенах и отправил целую семью. Гламурные выстрелы

15. Фильм "Челюсти" вдохновил дядю сделать такую колыбель для племянника

Дядя сделал челюсти-вдохновил кроватку для своего 2-месячного племянника

16. Эти братья стали дядями на этой неделе. По этому поводу они приоделись

Эти братья стали дядями на этой неделе близнецам. Первые впечатления важны, поэтому они выбриты и одеты, чтобы впечатлить

17. Сегодня дядя убедил своих племянников, что это место, где появляются облака

Дядя Успех: Сегодня я убедил своих племянников, это то место, где появляются облака

18. В рождественском списке моего племянника было указано, что он любит Николаса Кейджа

Рождественский список моего племянника упоминается, что он любил Николаса Кейджа

19. Мой дядя хотел сделать типичную фотографию с Пизанской башней, но не совсем понял концепцию

Мой дядя отправился на опирающуюся башню Пизы, не уверен, что он полностью схватил концепцию

20. Мой дядя - один из немногих людей в Канаде, у кого есть гепард. Он нарядил его в честь пасхи. Похоже, гепард не впечатлён

Мой дядя - один из немногих людей в Канаде для частных гепардов. Он пробовал дать один пасхальный дух. Она не выглядит впечатленной

Источник