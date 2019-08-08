Представляем вам 20 забавных доказательств того, что дяди - это самые весёлые члены семьи. С самого детства их племянники не скучают и с нетерпением ждут их прихода, ведь такие дяди любят придумывать что-то эдакое. Например, один закопал подарки на заднем дворе, а другой подарил одеяло со своим изображением.



1. Дядя был свидетелем на свадьбе и пришёл с такими шариками

2. Племянники не оценили новогодний подарок дяди

3. Благодаря дяде племянники верят, что это зефирная ферма

4. Вы думаете, что моей племяннице понравится?

5. Дядя закопал подарки своим племянницам на заднем дворе

6. Мой дядя выиграл конкурс "Самый смешной костюм"

7. Дядя подарил такую крутую соску

8. Дядя подарил племяннице на день рождения одеяло со своим изображением

9. Сегодня дядя Джо встретил своего племянника в таком виде

10. В теории эта идея была лучше

11. Брат любит отправлять мне фотографии племянницы. Мне нравится их фотошопить и отправлять обратно

12. Мой бездетный дядя присматривает за детьми в выходные

13. Племянница захотела пижамную вечеринку

14. Дядя нашёл мои накладные волосы

15. Фильм "Челюсти" вдохновил дядю сделать такую колыбель для племянника

16. Эти братья стали дядями на этой неделе. По этому поводу они приоделись

17. Сегодня дядя убедил своих племянников, что это место, где появляются облака

18. В рождественском списке моего племянника было указано, что он любит Николаса Кейджа

19. Мой дядя хотел сделать типичную фотографию с Пизанской башней, но не совсем понял концепцию

20. Мой дядя - один из немногих людей в Канаде, у кого есть гепард. Он нарядил его в честь пасхи. Похоже, гепард не впечатлён

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