Необычная фигурка, созданная японским скульптором и математиком Кокичи Сугихарой, ставит в тупик практически всех, кто её видит.

То, что кажется небольшой белой стрелкой, на самом деле представляет собой сложный набор кривых линий и граней, которые способны создавать интересную оптическую иллюзию, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Дело в том, что эта стрелка всегда указывает направо - как бы её ни вертели и ни крутили, она всегда будет повёрнута именно в этом направлении. Многие пользователи социальных сетей ломают голову, размышляя над тем, как скульптору удалось добиться такого поразительного эффекта. Другие же просто смотрят видеоролик и удивляются поведению диковинной стрелки.

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