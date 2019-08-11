У современной молодежи шаурма перестала вызывать "скверные ассоциации", как это было у предыдущих поколений, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru. Таким мнением поделился шеф мясных концепций фудмаркета "Вокруг света" Максим Кузнецов, пишут "Известия".

По его словам, мясо в лаваше стало одним из самых популярных видов стритфуда благодаря своей низкой цене и деятельности стартаперов, которые начали продавать эту еду в фудтраках и гастромаркетах. Кроме того, "пищу богов", или "священные свитки", как их называет автор материала, крайне удобно есть на ходу.

Кузнецов добавил, что шаурма является в целом безвредным блюдом. "Жарить на гриле - это самый безопасный способ приготовления, потому что нет прямого контакта с маслом. Свежие овощи, понятный соус, тонкая лепешка - это более чем нормальная и не слишком калорийная еда", - рассказал он, отметив, что за всю свою жизнь пока не сталкивался с отравлением донерами.

В то же время, по его мнению, экспериментальные и более дорогие вариации этого блюда пока не пользуются спросом среди потребителей.

Отмечается также, что в 1990-е шаурма была "обычной едой" вокзалов и вещевых рынков и не внушала доверия горожанам. В 2016 году в столице прошел "шаурмагеддон" - массовый снос ларьков, торгующих мясом в лаваше. Вместе с тем данным видом стритфуда заинтересовались крупные ресторанные сети и фудмаркеты.

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