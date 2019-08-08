Бесперебойная работа сердечно-сосудистой системы в среднем возрасте значительно уменьшает вероятность развития деменции в старости. К такому выводу пришла международная группа ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалисты из Французского национального института здоровья и медицинских исследований (Inserm) в сотрудничестве с коллегами из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные предыдущего исследования Whitehall II, направленного на выявление влияния социальных, биологических и поведенческих факторов на здоровье человека. В нем приняли участие около 8 тыс. британцев старше 50 лет. При этом у добровольцев отсутствовали какие-либо болезни сердца или признаки старческого слабоумия.

Каждому пациенту был присвоен так называемый балл здоровья сердечно-сосудистой системы. Интервал от 0 до 6 классифицировался как плохое, от 7 до 11 - промежуточное и от 12 до 14 - оптимальное. На протяжении 25 лет ученые наблюдали за изменениями состояния здоровья добровольцев. Основное внимание они сосредоточили на установлении взаимосвязи между нарушениями функционирования сердечно-сосудистой системы и развитием деменции.

Результаты показали, что всего за период наблюдений было зарегистрировано лишь 347 случаев развития слабоумия. Причем средний возраст пациентов с данным заболеванием составлял 75 лет. Медики также обнаружили, что чем выше был балл здоровья сердечно-сосудистой системы, тем ниже вероятность возникновения деменции. "Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний поддаются изменениям, что делает их стратегически важными целями профилактики. Наше исследование поддерживает усилия общественного здравоохранения по улучшению состояния сердечно-сосудистой системы уже в возрасте 50 лет, что необходимо для нормальной деятельности головного мозга" - отметили ученые.

Ранее специалисты из медицинского центра Амстердамского университета выявили редкий ген, который существенно снижает вероятность развития деменции в старости. Люди с "генетической вариацией", известной под кодом Rs 72824905, которая встречается у 1% населения планеты, также имеют больше шансов прожить дольше. В перспективе данное открытие может использоваться для лечения болезни Альцгеймера и других форм дегенеративных заболеваний, таких как фронтотемпоральная деменция и деменция с тельцами Леви.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50 млн человек в мире больны старческой деменцией, из которых две трети страдает болезнью Альцгеймера - наиболее распространенной формой данного заболевания. Их число с каждым годом возрастает и, по некоторым прогнозам, к 2050 году может превысить 130 млн человек. В Соединенном Королевстве от различных форм деменции страдают в общей сложности 850 тыс. человек. Ожидается, что их число к 2025 году превысит миллион, а в 2050 году составит 2 млн.

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