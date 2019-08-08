Ученые выяснили, кого чаще всех кусают комары
Ученые Сибирского государственного медицинского университета выяснили, кого чаще всего кусают комары.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по мнению специалистов, наиболее привлекательные "жертвы" - это универсальные доноры, люди с I группой крови: согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.
Кроме того, на "вкусовые предпочтения" комаров влияет температура тела, резкие запахи, например пота, и активное кровообращение. А при высоком уровне метаболизма человек производит больше углекислого газа, по которому комары определяют источник пищи.
"Поэтому комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом", - говорится в публикации.
Как отмечают исследователи, самым эффективным средством борьбы с комарами по-прежнему остаются ультразвуковые приборы. Для отпугивания кровососущих также может быть эффективно масло цветов узколистной лаванды и разбавленная в воде ваниль.
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