Ученые Сибирского государственного медицинского университета выяснили, кого чаще всего кусают комары.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по мнению специалистов, наиболее привлекательные "жертвы" - это универсальные доноры, люди с I группой крови: согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.

Кроме того, на "вкусовые предпочтения" комаров влияет температура тела, резкие запахи, например пота, и активное кровообращение. А при высоком уровне метаболизма человек производит больше углекислого газа, по которому комары определяют источник пищи.

"Поэтому комар, вероятнее всего, укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом", - говорится в публикации.

Как отмечают исследователи, самым эффективным средством борьбы с комарами по-прежнему остаются ультразвуковые приборы. Для отпугивания кровососущих также может быть эффективно масло цветов узколистной лаванды и разбавленная в воде ваниль.



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