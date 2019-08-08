Учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что оптимистичные люди имеют меньше проблем со сном, чем пессимисты.

В исследовании приняли участие более 3500 человек в возрасте от 32 лет до 51 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Чтобы определить уровни оптимизма добровольцев, их попросили оценить по пятибалльной шкале, насколько они согласны с положительными утверждениями (например, "Я всегда с оптимизмом смотрю в будущее") и с отрицательно сформулированными предложениями (например, "Вряд ли мои дела пойдут хорошо").

По результатам опроса, уровень оптимистичности участников варьировался от 6 пунктов (у наименее оптимистичных) до 30 (у наиболее оптимистичных).

Чтобы оценить качество сна добровольцев, специалисты также провели опросы - в начале исследования и спустя пять лет. Участников попросили рассказать о средней продолжительности и общем качестве их сна в течение месяца, предшествующего опросу. Также учёные спрашивали о симптомах бессонницы, трудностях с засыпанием и о том, сколько часов фактически спали участники каждую ночь.

Кроме того, дважды в год по три дня подряд добровольцы носили датчики активности. Данные о продолжительности сна и его нарушениях отслеживались в течение двух ночей в будние дни и одной - в выходные.

Сопоставив все полученные данные, команда обнаружила, что чем выше был уровень оптимизма у участников, тем выше была и вероятность того, что они не испытывают проблем со сном. Статистический анализ показал, что с каждым увеличением показателя, известного как стандартное отклонение (в "баллах оптимизма"), шансы на качественный сон повышались на 78%.

Кроме того, люди с более высоким уровнем оптимизма чаще сообщали о том, что они высыпались после шести-девяти часов сна. Также у них было на 74% меньше шансов страдать от бессонницы и дневной сонливости.

Отмечается, что эти данные были получены с корректировкой на широкий спектр переменных, включая социально-демографические характеристики, состояние здоровья и симптомы депрессии.

Авторы работы напоминают, что постоянный недосып повышает риск возникновения многих хронических заболеваний.

"Отсутствие здорового сна является проблемой общественного здравоохранения, так как плохое качество сна связано со множеством проблем со здоровьем, включая повышенный риск ожирения, гипертонии и смертности от всех причин, - напоминает глава научной группы профессор Росальба Эрнандес (Rosalba Hernandez). - Оптимизм - вера в то, что в будущем произойдет что-то положительное, - можно рассматривать как "психологический актив" особой важности для жизни без болезней и улучшения здоровья".

Авторы работы отметили, что механизмы, посредством которых оптимизм влияет на качество и продолжительность сна, пока точно не известны.

Однако специалисты предполагают, что позитивный взгляд на жизнь может быть психологическим фактором, помогающим людям бороться со стрессом и спокойно отдыхать. В частности, объяснение может заключаться в том, что оптимисты чаще предпринимают активные попытки решить свои проблемы и более позитивно интерпретируют стрессовые события. Таким образом, у них снижается беспокойство и их посещает меньше негативных мыслей перед сном (а именно в это время многие люди обдумывают события прошедшего дня и строят планы).

Кстати, ранее команда Эрнандес выяснила, что оптимисты в возрасте 45-84 лет в два раза реже испытывают проблемы с сердцем.

Научная статья по итогам нового исследования представлена в журнале Behavioral Medicine.

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