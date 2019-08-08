Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) перечислила меры, которые помогут ограничить рост глобальных температур максимум на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений. Об этом сообщает Mashable, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты рекомендуют начать масштабные посадки лесов, поскольку деревья могут считаться единственной доступной людям технологией "эффективного" удаления углекислого газа из атмосферы. Кроме того, леса помогут смягчить волны жара, которым способствует нагревание воздуха над пустынными территориями. Деревья обеспечивают тень и выводят в атмосферу влажный воздух через процессы транспирации. Однако лесовосстановление должно производиться на малопродуктивных землях для обеспечения продовольственной безопасности.

Сдержать глобальное потепление поможет сокращение потребления мяса и переход на рацион питания с большей долей растительной пищи, поскольку в этом случае сократится площадь пастбищ. Согласно отчетам экспертов, утилизируется или теряется 25-30 процентов производимых продуктов питания, что соответствует большой площади пахотных земель, которые могли бы быть заняты лесами. Следует также сократить производство пластиковой тары, которое оказывает большую углеродную нагрузку на биосферу.

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