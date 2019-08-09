Реклама особенно эффективна, когда товар продвигают в массы лидеры мнений. Так было и в советские годы. Только тогда лидером мнений был популярный в стране политик - первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Однажды, он, сам того не подозревая, стал лицом американского напитка Пепси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, это произошло в 1959 году, когда Хрущев захотел продемонстрировать миру, что СССР страна дружелюбная и цивилизованная.

Власти США и Советского союза договорились о проведении выставки "достижений американского хозяйства" в московском парке "Сокольники".

Для этого были построены специальные павильоны, в которых советским гражданам показывали всю силу заокеанского прогресса. Представители американских компаний демонстрировали бытовую технику, продукты, напитки, журналы и картины. Для посетителей это было настоящим культурным шоком.

Одной из диковинок был стенд с продукцией компании PepsiCo, которую представлял ее глава Дональд Кендалл.

Именно к этому стенду подошел генсек Хрущев вместе с вице-президентом США Ричардом Никсоном.

Никите Сергеевичу предложили сравнить две газировки - произведенную в Советах и в Штатах. Попробовав оба напитка, генсек радостно объявил, что наша газировка вкуснее "буржуйской".

Но в памяти остались не слова политика, а то, что Хрущев напиток все-таки попробовал. А снимок с генсеком и стаканчиком Пепси стал лучшей рекламой напитка и в Советском союзе, и за океаном.

Американские СМИ мгновенно растиражировали снимок, на котором советский генсек распивает западный напиток.

Американские пиарщики подсуетились и добавили к фото слоган "Будь общительным! Пей "Пепси"!". В газетах под фото добавляли, что "Хрущев тоже хочет быть общительным". В СМИ отмечали, что только на выставке советские граждане выпили около 3 млн стаканчиков шипучего напитка.

Так, генсек "подогрел" популярность Пепси в Штатах и в СССР, а также помог напитку обогнать "Кока-Колу" и первым выйти на советский рынок. Советские граждане безоговорочно доверяли генсеку, а удачное фото навсегда осталось лучшей рекламой знаменитому напитку.

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