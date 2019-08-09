Человечество лишь однажды применило ядерное оружие в боевых целях. Сделали это Соединенные Штаты, выбрав для ядерных бомбардировок японские города Хиросима и Нагасаки. Почему же трагическая судьба постигла именно их? Как американское руководство выбирало мишень для уничтожения? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Смертельный список

У властей США был список из нескольких японских городов. Осталось только выбрать. Хиросиму предлагали потому, что город был крупным портом с военными припасами, а Йокогаму из-за оборонных заводов.

В "список смерти" попала также Ниигата, потому как там находился военный порт и Кокура как местонахождение военного арсенала Японии. Еще один претендент на уничтожение - Киото, который интересовал американцев как главный промышленный центр страны. Интересно, что изначально Нагасаки среди претендентов на ядерный удар не было.

Сентиментальный министр

Для уничтожения было выбрано два города - Хиросима и Киото. Хиросиму окружали холмы, и американцы расчетливо предположили, что они усилят мощность взрыва. А вот в Киото была сосредоточена промышленность и вся культурная и научная интеллигенция Японии, и, если бы, США решило ударить по Киото, страна была бы отброшена в своем развитии далеко в прошлое.

Однако Киото спасла романтичность Военного министра США Генри Стимсона. Когда-то он провел в Киото медовый месяц с женой, и очень ценил красоту и культуру этого города. Стимсон вычеркнул Киото из списка потому, что не хотел портить светлые воспоминания о своей молодости.

Еще одна случайность

Взамен Киото был выбран город Кокура, а соседний Нагасаки оставлен на "запас". Когда первый самолет Б-29 "Грейт Артист" достиг Японии, Кокура оказался скрыт за густыми облаками из-за горящего металлургического комбината "Явата". Было решено бомбить "запасной" город Нагасаки. При этом, на решение американцев не повлияло даже то, что в окрестностях города находился лагерь военнопленных союзных армий антигитлеровской коалиции.

Причем христиане?

Интересно, что основная часть японцев исповедует синтоизм. А большинство христиан было сосредоточенно именно в Хиросиме и Нагасаки. Однако до сих пор неизвестно, задумывались ли власти США о религиозной стороне вопроса. При этом, в Хиросиме бомбу сбросили над крупнейшим христианским храмом Уракамитэнсюдо.

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