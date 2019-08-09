Уфологи проанализировали обнародованные снимки NASA, сделанные Солнечной и Гелиосферной обсерваторией, и заявили, что в направлении Земли летит инопланетный флот пришельцев. Об этом сообщает argumenti.ru, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало фотографии, на которых видны яркие огни неизвестного происхождения. По словам специалистов, зафиксированные объекты не являются земными аппаратами. Некоторые из них и вовсе убеждены в своем предположении, поскольку подобные флоты им уже встречались многократно.

Другие уфологии утверждают, что инопланетяне разделились на группы. Первая летит к Земле с целью порабощения, другая - к Солнцу как к источнику энергии.

В мае текущего года министерство бороны США заявило, что во время учебного полета над Тихим океаном летчики заметили неопознанные летающие объекты.

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