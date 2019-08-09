Уфологи заметили движущийся к Земле флот НЛО
Уфологи проанализировали обнародованные снимки NASA, сделанные Солнечной и Гелиосферной обсерваторией, и заявили, что в направлении Земли летит инопланетный флот пришельцев. Об этом сообщает argumenti.ru, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало фотографии, на которых видны яркие огни неизвестного происхождения. По словам специалистов, зафиксированные объекты не являются земными аппаратами. Некоторые из них и вовсе убеждены в своем предположении, поскольку подобные флоты им уже встречались многократно.
Другие уфологии утверждают, что инопланетяне разделились на группы. Первая летит к Земле с целью порабощения, другая - к Солнцу как к источнику энергии.
В мае текущего года министерство бороны США заявило, что во время учебного полета над Тихим океаном летчики заметили неопознанные летающие объекты.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре