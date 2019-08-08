Специалисты предположили, что тихоходки, которые находились на борту врезавшегося в Луну аппарата Beresheet, могли выжить, находясь в состоянии ангидробиоза, то есть обезвоживания. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тихоходки были размещены на аппарате вместе с диском, содержащим цифровые копии почти всех статей англоязычной "Википедии", электронными книгами и образцами человеческой ДНК. Beresheet покинул Землю 22 февраля 2019 года, а 11 апреля, при приближении к Луне, произошел компьютерный сбой, который привел к отказу главного двигателя. В результате аппарат врезался в спутник Земли со скоростью 500 километров в час.

По словам основателя компании Нова Спивак (Nova Spivack), диск вместе с тихоходками, скорее всего, выдержал удар о поверхность Луны. Беспозвоночные также остались в живых, хотя находятся в анабиозе. Известно, что тихоходки способны выдерживать экстремальные условия среды, включая низкие температуры, высокое давление, радиацию, вакуум, вулканический жар, и через некоторое время возвращаться к нормальному функционированию.

Однако ученые полагают, что прямое солнечное излучение и большие амплитуды колебания поверхностных температур могли убить беспозвоночных уже через несколько дней после крушения. Выжили только те организмы, что очутились под поверхностью спутника.

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