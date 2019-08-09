Сегодня мы предлагаем вам открыть для себя невероятной красоты пейзажи, которые можно наблюдать из окон отелей и частных домов со всех уголков света.

1. Горы Грос-Питон и Пти-Питон, Сент-Люсия. (© 4tololo)

2. Панва, Таиланд. (© lifestyleinshavasana)

3. Залив Марина, Сингапур. (© 4tololo)

4. Сент-Люсия, Вест-Индия.

5. Нью-Йорк, США. (© look)

6. Австрийские Альпы. (© Katya Stavitskaya)

7. Париж, Франция. (© eunagringa)

8. Атолл Лааму, Мальдивские острова. (© poboo)

9. Портильо, Чили. (© homeli)

10. Верджин-Горда, Виргинские острова. (© artfile)

11. Котор, Черногория. (© rangfort)

12. Гонконг. (© getbg)

13. Кения, Восточная Африка. (© wetu)

14. Париж, Франция. (© ivsky)

15. Майами, США. (© newmiamiblog)

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