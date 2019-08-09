Пользователи Интернета сбиты с толку кадрами, на которых манекен поворачивает голову прямо в камеру без постороннего вмешательства.

На странном видео можно заметить, что манекен сначала сидит не двигаясь, как и полагается всем манекенам. Затем без видимых на то причин он поворачивает свою голову прямо в камеру, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Видеозапись была первоначально опубликована на ютуб-канале Obscura ещё в апреле. Но после того как её обсудили на популярном канале Disclose Screen на этой неделе, она быстро стала вирусной.

Однако нашлись и те, кто поставил под сомнение снятые кадры. И некоторые из них предложили свои варианты произошедшего.

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