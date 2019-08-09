Не лучшее завершение вечера ждало готовившегося к посиделкам с друзьями парня. Он закупился алкольными напитками в магазине и уже начал мысленно готовиться к обильным возлияниям, как вдруг произошла досадная неприятность, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



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