https://news.day.az/unusual/1146015.html Решил закупиться выпивкой, но что-то пошло не так - ВИДЕО
Не лучшее завершение вечера ждало готовившегося к посиделкам с друзьями парня. Он закупился алкольными напитками в магазине и уже начал мысленно готовиться к обильным возлияниям, как вдруг произошла досадная неприятность, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Решил закупиться выпивкой, но что-то пошло не так - ВИДЕО
Не лучшее завершение вечера ждало готовившегося к посиделкам с друзьями парня. Он закупился алкольными напитками в магазине и уже начал мысленно готовиться к обильным возлияниям, как вдруг произошла досадная неприятность, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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