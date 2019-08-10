Австралийские эксперты в области гигиены окружающей среды рассказали, к каким проблемам со здоровьем приводит привычка сушить вещи в квартире, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В современных реалиях, когда основным доступным жильем становятся компактные студии, хозяйкам ничего не остается как приспосабливаться к минимализму, c умом используя каждое свободное пространство. Поэтому для них нет ничего необычного в том, чтобы разместить сушилку тут же в жилой комнате или в коридоре, в зависимости от количества постиранного белья. Казалось бы, вполне логичный шаг, однако австралийские эксперты предостерегают от подобных действий, уверяя, что это приводит к появлению плесени и, соответственно, проблемам со здоровьем.

Хотя на первый взгляд вам кажется вполне безопасным оставить вещи на сушилке или обогревателе, по словам специалистов, это может привести к конденсации, а влажность в свою очередь превратит ваш дом в рассадник микробов и пылевых клещей.

По словам доктора Ника Осборна, появление плесени весьма негативно действует на человеческий организм, например у людей, страдающих астмой, учащаются приступы, передает издание Daily Mail. "Если в доме недостаточно хорошо настроена вентиляция, то в нем будет скапливаться влага, приводящая к развитию плесени и вредных бактерий. Жизнь в таких условиях может быть чревата появлением проблем с дыхательными путями".

Доктор Кристин Коуи поддержала высказывание коллеги, добавив, что сырость является прекрасным индикатором риска развития астмы и респираторных заболеваний, вдыхание грибковых спор может привести к аллергическим реакциям. Чтобы обезопасить себя от подобных проблем, необходимо регулярно проветривать помещение (можно на 15 минут открыть окно и дверь, чтобы получилась перекрестная вентиляция. Также, чтобы исключить возможность появления плесени в вашем доме, приучитесь включать вытяжку во время приготовления пищи, после принятия душа проветривайте помещение и влажные полотенца вывешивайте на свежий воздух.

Если все же плесень начала проявляться, то используйте раствор уксуса и воды (в равных пропорциях). А смесь гвоздичного масла, разведенная теплой водой, препятствует возвращению плесени и оберегает ваше хорошее самочувствие.

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