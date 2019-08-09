https://news.day.az/unusual/1146042.html Логичное поведение обезьяны привело Сеть в восторг - ВИДЕО
Логичное поведение обезьяны привело Сеть в восторг - ВИДЕО
Животное позаботилась об экологии и благосостоянии города, закрыв кран, из которого напилось воды, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Поведение обезьяны в индийском городе Вриндавана привело пользователей сети в восторг. Ролик с животным появился в Twitter.
На ролике видно, как обезьяна забралась на выступ на стене возле городского крана. Животное пьет воду, а затем закручивает кран.
Пользователи сети пришли в восторг от такого поведения обезьяны.
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