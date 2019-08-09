Животное позаботилась об экологии и благосостоянии города, закрыв кран, из которого напилось воды, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Поведение обезьяны в индийском городе Вриндавана привело пользователей сети в восторг. Ролик с животным появился в Twitter.

На ролике видно, как обезьяна забралась на выступ на стене возле городского крана. Животное пьет воду, а затем закручивает кран.

Пользователи сети пришли в восторг от такого поведения обезьяны.

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